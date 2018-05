Querétaro.- Los mismos nervios y el temor que siente Hugo Sánchez ante su patrón, Chava Iglesias, son lo que experimentó este viernes Jesús Zavala durante su participación en la Conque.Porque Zavala se mantuvo estoico ante los embates de los fans, que intentaron arrancarle detalles de la serie que protagoniza.Cada que le preguntaban algo que podía ser comprometedor, el actor volteaba nerviosamente hacia los directivos de la plataforma de streaming...Lo más que pudo hacer fue confirmarle a los cerca de 300 fans que se dieron cita ayer en el Teatro Metropolitano que su personaje irá a Nicaragua con la encomienda de liderar a un equipo de futbol en el Torneo Duelo de Aves.“Alguna vez me preguntaron si neta me metía en pedos muy fuertes si revelaba algo de la trama, y pues yo creo que sí, pero no le hemos jugado al valiente para enterarnos”, dijo el actor a René Franco, quien moderó la intervención del actor.Zavala relató que cuando se fue a grabar fuera del País, tuvo que mentir respecto a las fotos que había, y cuando ya se confirmó el proyecto, comenzó a pasarla peor, pues no puede hablar de algo que lo tiene tan entusiasmado.Pese a lo poco que pudo compartir, el público lo aplaudió en todo momento, pues en el actor veían al chico inocente e ingenuo que asiste incondicionalmente a Chava Iglesias (Luis Gerardo Méndez), pese a que no llevaba el típico suéter de su personaje, sino una chamarra con estampado militar.Para hacer la dinámica divertida, Zavala y Franco se enfrentaron al más puro estilo cuervo y formaron dos equipos: Chava e Isabel (papel que interpreta Mariana Treviño), para jugar con el auditorio una trivia de Club de Cuervos.En la ronda de ocho preguntas quedó claro que había fans de hueso colorado de Club de Cuervos, pues nadie se equivocó cuando se les pidió indicar lo que Isabel Iglesias hace cuando está triste (comerse un elote) o el nombre del Potro (Joaquín Ferreira), lo que impresionó a Zavala.“Si yo hubiera estado ahí abajo, hubiera fallado dos, fácil”, admitió el actor.Y para que estuvieran ad-hoc con el look de Hugo Sánchez, a cada participante que dio la respuesta correcta, se le regaló un suéter beige.Por el tiempo, la dinámica terminó cuando el equipo Isabel iba ganando, pues querían dar tiempo para hacer preguntas y respuestas al actor, pero la mayoría de quienes tuvieron el micrófono lo utilizaron para pedir un suéter o un autógrafo.“Con respeto a la comunidad, ¿Hugo Sánchez es gay?”, fue de las pocas preguntas, y fue hecha por un niño que rondaba los 8 años.“Yo creo que lo más padre de este personaje es que exista está incógnita; parece tímido y reservado, pero puede ser muy oscuro y esconder cosas. Ya lo descubrirán el 17 de junio”, dijo Zavala antes de la proyección que puso fin a su participación.

