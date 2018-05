Se muestra Logan como es

Ciudad de México.- Los ex integrantes de Big Time Rush la están armando en grande.Ahora es el turno de Logan Henderson, quien debutó en el Plaza Condesa como solista.Y aunque todavía no tiene título ni fecha de lanzamiento, el cantante ya tiene listo su primer álbum, del cual se van desprender los sencillos "Sleepwaker", "Bite My Tongue" y "Speak of the Devil", mismos que ya tienen video se pueden escuchar en plataformas digitales."Son canciones hechas con madurez. Cuando las compuse tomé como inspiración algunos viajes que he hecho, historias que escucho y relaciones sentimentales con personas que me marcaron", explicó Henderson, quien presume en sus nuevos sencillos una mezcla de música electrónica y pop.El cantante y actor texano estelarizó la serie Big Time Rush durante cuatro años, y formó un grupo juvenil junto con el resto del elenco, integrado por James Maslow, Kendall Schmidt y Carlos Pena, alcanzando éxito mundial entre los adolescentes con canciones como "Worldwide" y "Till I Forget About You"."Fue un gran momento en mi vida, pero quiero mostrarles mi nueva música."Ya conocen tres sencillos míos. Ahora quiero que escuchen todas mis canciones", compartió en entrevista."Ésta es mi primera oportunidad de mostrarle a la gente el artista que soy y no la persona que todos creían", compartió.Luego de su concierto en México, el ídolo juvenil planea iniciar una gira por Sudamérica y Europa, antes de lanzar su material discográfico, y espera realizar un dueto con la cantautora canadiense Jessie Reyez, de quien se declara admirador, y con su amiga y colega Demi Lovato.