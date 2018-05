Acusan a director chileno de telenovelas de acoso sexual

Santiago.- Al menos siete actrices en Chile acusaron al director de telenovelas, Herval Abreu, de situaciones de acoso sexual, que van desde mensajes explícitos de texto hasta locaciones de carácter sexual.En medio de las masivas denuncias contra figuras emblemáticas del mundo del espectáculo, el de Abreu podría verse como el desembarco en Chile de casos como el de Harvey Weinstein en Hollywood.Las actrices Antonella Orsini, Daniela Vargas y Freda Vergara, además de la guionista Bárbara Zemelman, la arquitecta Carola Paz y dos anónimas entregaron su versión respecto a casos de acosos sexual de parte de Abreu.En su departamento, en el barrio alto de Santiago, es el lugar donde ocurrió la mayor parte de los casos. Hasta esa residencia llegaban mujeres jóvenes que buscaban un papel o mejorar sus interpretaciones, reuniones que él denominada “talleres”.Según relatos de las mujeres a la revista Sábado, los “talleres” se realizaban hasta altas horas de la noche y consistían en practicar escenas de una novela brasileña, en que una mujer seduce a un hombre mucho mayor para luego acostarse con él.Orsini acusó que fue invitada al departamento a ver un adelanto de una nueva teleserie. El problema vino cuando quiso irse del lugar: “me dificultó la salida y me sentí completamente vulnerable”.Paz, a su vez, logró un papel en la telenovela “Adrenalina”, en 1996, cuando ella tenía 20 años, y recordó una situación dentro del carro del director: “él me levantó el vestido, metió la mano por debajo, intentando ver si estaba excitada”.Por otra parte, existen al menos siete actrices que defendieron al director, entre ellas la reconocida artista local Maria Elena Sweet, quien afirmó: “él sería incapaz de violar a una persona. Pero no me atrevería a tocar las palabras de otra mujer que denuncia”.

