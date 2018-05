Ciudad de México.- Si bien nadie duda del impacto mediático que reviste su desfile anual, así como la atención que atraen sus Ángeles, Victoria’s Secret tiene serios problemas.Y la prueba más fehaciente de que los números no marchan bien es el anuncio reciente de que ya no producirá la línea de trajes de baño de PINK (rama juvenil de la casa de lencería), luego de la considerable caída de sus ventas.Esto es un acto inédito desde 2002, pues el lanzamiento anual de los bañadores anunciaba la llegada del verano con algunas de las modelos más cotizadas del mundo (Candice Swanepoel, Doutzen Kroes, Behati Prinsloo) desde playas paradisiacas.De acuerdo con analistas de la firma Jefferies, el hecho es preocupante, pues se suma a la creciente lista de problemas financieros no sólo de su línea juvenil, sino de Victoria’s Secret en general.Y lo peor está por llegar, según los analistas.“La historia te muestra que cuando una marca se quiebra, no hay manera de saber hasta dónde caerá. Y PINK claramente se está quebrando”, señaló Jefferies, citado por businessinsider.com.Por si eso fuera poco, Vanity Fair cita los reportes de YouGov BrandIndex, una compañía de investigación digital que rastrea la percepción pública de las marcas por parte del consumidor.Entre los principales resultados está la percepción de la marca por parte de sus clientas (mujeres de entre 18 y 49 años): no están satisfechas, con niveles que no se habían visto desde 2013.El estudio también arrojó que los mensajes que las clientas reciben sobre la marca por parte de los medios de comunicación, anuncios, amigos o familiares son cada vez más negativos.Según Paul Hiebert, escritor de investigaciones y analista de datos en YouGov, esta ruptura podría ser una consecuencia del movimiento #MeToo, que desafía la sexualización de las mujeres también en usos comerciales.Para nadie es un secreto que la marca lleva años capoteando las críticas por las estrictas medidas que exige a sus modelos. Pero ahora parece que las mujeres que compran lencería no se ven representadas en esta imagen de modelos extremadamente delgadas y súper producidas.

