Los Angeles— Charlize Theron es una actriz muy reconocida en el mundo de Hollywood, por películas como ‘Mad Max: Furia en la carretera’ (2015) o ‘Monster’ (2003) con la que ganó el Oscar a Mejor Actriz.La sudafricana, residente en Estados Unidos, de 42 años, presentó su nuevo trabajo durante la ola de fervor que ha provocado la nueva película de los hermanos Russo, ‘Vengadores: Infinity War’.Theron protagoniza ‘Tully’, un nuevo filme de género dramático y cómico, y comparte reparto con la actriz Mackenzie Davis (‘A Country Called Home’), Ron Livingston (‘La quinta ola’) y Mark Duplas (‘Blue Jay’).La película cuenta la historia de Marlo, una madre de tres hijos, uno de ellos recién nacido. El hermano de Marlo le ofrece los servicios de Tully, una niñera que se encargará de ayudarla con los niños por la noche. A Marlo le costará confiar en ella, pero finalmente ambas crearán un fuerte vínculo.En entrevista, Charlize Theron habló por primera vez sobre la depresión que experimentó durante el rodaje, debido al aumento de peso que tuvo que sufrir para interpretar al personaje. Ganó 22 kilos (más de 48 libras) para convertirse en Marlo y la actriz confesó que “fue realmente brutal”.“Me gusta tener ese momento al final del día, en el que te cambias en tu remolque, subes al coche, te vas a casa y eres tú. Pero no pude hacerlo esta vez, y realmente me perjudicó. No podía dejar a este personaje porque mi cuerpo solo estaba dictando dónde estaba mi mente y cómo estaba mi estado de ánimo”, confesó la actriz.Charlize Theron dijo también que ella había conocido a “muchas madres que se sienten así” cuando han terminado de dar a luz y “todos esperan que vuelvan” a ser como eran antes.“Ganar peso para la película es difícil cuando alguien dice: ‘¡Guau, eso es realmente valiente!’ Las madres hacen eso todo el tiempo y no las llamamos valientes. Sino que pensamos ‘¿por qué todavía llevas ese peso de bebé?’”, concluyó la actriz.‘Tully’ estrenó el pasado viernes en Estados Unidos y llega el próximo fin de semana a las salas de cine del país.Se transforma y siente como el personajeSi ya a los 28 años ganó un Oscar por su papel de prostituta y asesina en ‘Monster’, era de esperar que Charlize Theron se transformara con el paso del tiempo en una actriz aún más madura y versátil, como la que soporta todo el peso de ‘Tully’.Para el director de la cinta, el canadiense Jason Reitman, hay dos tipos de actrices: Las que son "marionetas humanas", capaces de transformarse en el personaje que se les asigna, y las que son capaces de sentir lo que el personaje siente. "Charlize es las dos", afirma.Tanto se metió en este papel sobre la soledad y la depresión posparto que acabó ella misma sumida en una depresión. La actriz sudafricana descubrió que ya no era la joven de 27 años que se transformó para ‘Monster’ y que a los 43 años cuesta mucho más quitarse los kilos de encima. "Cálmate, tu cuerpo es diferente", le decía su médico, expresó Reitman.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.