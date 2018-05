¡A las pruebas se remite!

Ciudad de México.- Anna Kournikova fue tan discreta durante su embarazo de sus mellizos, Nicholas y Lucy, que cuando se supo que la tenista y Enrique Iglesias habían sido padres por primera vez el pasado 16 de diciembre, tras la sorpresa llegaron los rumores.Que no hubiera una sola imagen de Anna durante los nueve meses llevó a especular con una posible gestación subrogada. Los rumores no se han acallado desde entonces, ni siquiera con los desmentidos de Isabel Preysler y Tamara Falcó, madre y hermana de Enrique, en las revistas del corazón.Por este motivo o porque la llegada de sus hijos ha hecho que la pareja relaje el férreo control que venía ejerciendo sobre su vida privada, Anna ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve su abultado vientre en la semana 37 de gestación.La imagen, que trata de acallar de una vez por todas las especulaciones sobre el método utilizado para traer al mundo a sus hijos, también demuestra que la tenista no descuidó su figura durante el embarazo porque en ella se aprecia que los kilos estaban bajo control.Kournikova, de 36 años, ha vuelto a hacer uso de Instagram para compartir con sus seguidores detalles de su vida más personal. Ni ella ni Enrique Iglesias han publicitado su privacidad en los medios, algo muy habitual entre otros miembros de la familia del cantante.Pero sí resulta evidente que la llegada de sus hijos ha relajado su blindaje y que los dos nuevos miembros de la familia les proporcionan tantos buenos momentos que no pueden evitar compartir algunos de ellos, con los dos niños siempre como protagonistas.La publicación de la fotografía de Anna Kournikova embarazada ha despertado un gran interés entre los 910 mil seguidores que la tenista tiene en su cuenta de Instagram, donde ha recibido casi 125 mil "me gusta" y más de 3 mil comentarios.

