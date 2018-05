Critican activistas sus 'fotos felinas'

Monterrey.- Katy Perry aprovechó su visita a la Ciudad de México para acudir a un santuario de vida silvestre, donde se tomó fotos con los animales pero con ello se ganó el repudio de los defensores de la fauna.La cantante cargó cachorros de león en su visita al centro Black Jaguar-White Tiger y las imágenes fueron difundidas a través de redes sociales.Cassandra Koenen, directora global de mascotas exóticas en la organización World Animal Protection, afirmó que ese lugar al sur de CDMX no es lo que parece, según dijo al portal The Blast.“Centros farsantes de vida silvestre como Black Jaguar-White Tiger apuntalan esta sórdida industria de entretenimiento”, dijo Koenen.“Que no los engañen los pseudosantuarios. Si pueden pasear en un animal salvaje, abrazarlo o tomarse un selfie con él, entonces es cruel; no lo hagan, no importa cuántos ‘likes’ reciban en las redes sociales”, añadió.World Animal Protection es uno de los organismos sin fines de lucro más veteranos del mundo.Antes de Katy, otras famosas se han tomado fotos con animales salvajes, entre ellas Kendall Jenner, Demi Lovato y Khloé Kardashian.“Es desgarrador ver que otra celebridad pose con un animal salvaje y avive todavía más el sufrimiento (por la presunta explotación de las criaturas)”, señaló Koenen.Son testigos de súper showContarlo puede resultar insuficiente, e imaginarlo, ligeramente difícil El nuevo show de Katy Perry hay que atestiguarlo en vivo.Ése es el cometido de ‘Witness: The Tour’, que desde que inicia exige a los presentes mantener la mirada muy atenta, al igual que el enorme ojo de pantallas LED que enmarca el escenario y que parece vigilar todo el tiempo que la gente tenga la energía a tope.

