Cuenta secretos de sus reuniones con Assange, Putin y Trump

La actriz y modelo canadiense Pamela Anderson reveló, en entrevista al medio estadounidense Hollywood Reporter, cómo han sido sus reuniones con tres personalidades de la política internacional: Julian Assange, fundador de Wikileaks; Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Vladimir Putin, presidente de Rusia.Sobre el primero de los tres, la exchica Playboy indicó que tuvieron un romance y lo visita muy seguido en la Embajada de Ecuador en Londres, lugar donde el británico tiene asilo para evitar enfrentar a la justicia.“Hablamos de todo. Hablamos de la Biblia, sobre lo que está sucediendo con mis hijos, lo que está pasando con su familia. No se trata solo de política, aunque tomo muchas notas y la información que me da es abrumadora”, relató.Sin embargo, estas visitas se hicieron menos frecuentes luego que se le negara la entrada al lugar por petición de entes gubernamentales, quienes mantienen muy vigilado a Assange.“Está desconectado de todo. La calidad del aire y la luz en la embajada son terribles, porque no puede dejar abiertas las ventanas y no recibe luz solar. Los presos pueden salir pero él no. Suelo llevarle comida vegana, pero él come poco. El día que le cerraron el acceso a Internet hablamos por teléfono”, indicó.Asimismo, Anderson indicó que cree en la inocencia de Assange, negando que haya complotado contra la candidatura de Hilary Clinton, en la elección que la enfrentó a Donald Trump, a través de Wikileaks. “¡Lo han acusado erróneamente de tantas cosas! Porque ha desplumado a personas poderosas y ahora lo mantienen a raya e inactivado”, comentó.Respecto al presidente norteamericano, la exactriz de Baywatch agregó que participó en una fiesta de cumpleaños que organizó junto a una exesposa, antes de convertirse en político.“Creo que fue en uno de sus cumpleaños. Me contrataron para estar allí. Nos daban a todos 500 dólares al día. Él estaba con su esposa, aunque no me acuerdo cuál. No fue nada especial”, relató.Del mismo modo, aseguró que asistió al Kremlin, palacio de gobierno ruso, en algunas ocasiones, donde tuvo la oportunidad de compartir junto a Vladimir Putin de manera protocolar.No obstante, la canadiense expresó que la primera vez que tuvieron comunicación fue cuando envió una carta al presidente ruso pidiendo que impidiese el paso de un ballenero por su territorio marítimo.Cabe señalar que, a comienzos de 2018, Pamela Anderson comenzó a salir con el jugador de fútbol francés Adil Rami, con quien actualmente vive en la ciudad de Marsella, Francia. (Con información de BioBioChile)