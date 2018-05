'No creo que haya Deadpool 3', dice Ryan Reynolds

Madrid.- 'Deadpool 2' aún está a pocos días de llegar a los cines y la película ya ha batido récords de venta de entradas anticipadas. Es por ello, que la segunda entrega podría superar los 783 millones de dólares que alcanzó el primer filme en la taquilla mundial. Sin embargo, a pesar del éxito de la franquicia, Ryan Reynolds ha confesado que no cree que haya una tercera cinta de Deadpool.Durante la promoción de 'Deadpool 2' en Seúl, el actor que interpreta a Wade Wilson y que, además, es uno de los productores de las películas, ha dicho que no cree que haya más cintas de Deadpool en solitario tras la segunda entrega."Resulta raro decirlo, pero no creo que haya un Deadpool 3", confiesa el actor en una entrevista con Entertainment Weekly."Creo que, de ahora en adelante, serían películas de X-Force, que sería su equipo, por así decirlo", afirma el actor, asegurando la presencia de Deadpool en las próximas películas del universo de los X-Men. "Siento que, para que el personaje funcione correctamente dentro de su propio universo, necesita desligarse de todo. Lo veo como parte de X-Force, obviamente y me encantaría verlo en una especie de equipo, como un mano a mano o un gran personaje femenino del universo X-Men", asegura.Y es que, según Reynolds, para hacer una tercera película de 'Deadpool' se necesita "poco presupuesto y exprimirlo, romper toda clase de barreras extrañas y hacer algo que los demás no hacen".Además, Reynolds también habló sobre todo lo que hace que la X-Force sea diferente de los demás equipos de superhéroes, "como los Vengadores"."La X-Force está formada por personas que son muy flexibles moralmente, son los tipos que realizan el trabajo que no hacen, o que no pueden hacer los X-Men. Así que, estás lidiando con este grupo que no tiene la fuerte autoridad moral de los Vengadores o de los X-Men", sentencia el actor.'Deadpool 2' llegará a los cines el proximo 18 de mayo. Dirigida por por David Leitch, la película cuenta con el reparto formado, además de por Reynolds, por Josh Brolin como Cable; Morena Baccarin como Vanessa, la novia del protagonista, Karan Soni como el taxista Dopinder; y Leslie Uggams como Al, la compañera ciega de piso de 'Deadpool'.A ellos se unirán los mutantes de la X-Force formada por Brianna Hildebrand como Negasonic, Zazzie Beetz como Domino, Stefan Kapicic como Coloso, Shioli Kutsuna como Surge y Terry Crews como Bedlam.