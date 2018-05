Encienden la frontera

Ofrecer un concierto en Ciudad Juárez representa para algunos artistas un regreso a la frontera por segunda, tercera o hasta quinta ocasión, pero, presentarse en el Festival Sin Fronteras se convertirá, sin duda alguna, en la primera vez de los 18 grupos que conforman el espectáculo.Por ejemplo, Los Amigos Invisibles, Silverio y Siddhartha, quienes son parte del evento que se celebrará hoy en la Plaza de la Mexicanidad, suman su tercera visita a la línea fronteriza; Technicolor Fabrics, la segunda, y Hello Seahorse! la quinta.Sin embargo, este es el primer festival en el que su música nacional e internacional se unirá con la de Porter, Camilo Séptimo, Reyno, Motor, Polaris y Rey Pila, a partir de las 12 del mediodía, pues será a esa hora cuando se abran las puertas del espectáculo que además contará con un pabellón cultural, donde habrá exposiciones de aristas contemporáneos, y con una zona de ‘food trucks’.Cabe destacar que las más de 12 horas de música continua no sólo estarán a cargo de artistas foráneos, ya que siete solistas y grupos de Ciudad Juárez y El Paso conforman la otra mitad del ‘lineup’.Damian Wyldes, Dulce Mal, Tetas Lazzer, Novo Pilota, Pachamama Ska Roots, Zenith y Los Mamals, son los nombres de los artistas que le darán el toque musical local al evento, y quienes se presentarán, como los demás, sobre alguno de los dos escenarios: Sin Fronteras o Seorial.Estas agrupaciones comenzarán a ‘calentar’ motores en el festival desde la una de la tarde a través de los ritmos que han permanecido en la frontera durante dos, siete o hasta 20 años.Ese es el tiempo en el que Dulce Mal, Novo Pilota y Damian Wyldes, respectivamente, han llenado de su música distintos lugares de sus ciudades de origen, siendo la de los dos primeros Ciudad Juárez, y la del último El Paso.“La verdad estamos muy emocionados, muy contentos. Esto marca el inicio de otra etapa para nuestra banda y proyecto”, comentó la vocalista de Dulce Mal, Helen Vargas, a El Diario de Juárez.Así como Dulce Mal, el cantante de Novo Pilota, Julio Monsiváis, y el solista Damian Wyldes, dijeron sentirse felices y agradecidos por la oportunidad de compartir el cartel con artistas a quienes admiran, y aseguraron que sus presentaciones aportarán algo diferente al festival.“Tenemos preparadas muchas cosas para el público y esperemos que les guste”, expresó Monsiváis.Dulce Mal compartió que seguramente escucharán su sencillo ‘Géminis’; Novo Pilota que tocarán piezas de su último disco: ‘E.T.E.R.N.A.U.T.A’, lanzado hace cuatro años; y Damian Wyldes, que interpretará su canción más reciente, ‘Disengage’, así como los siguientes temas: ‘Dancing with your ghost’ y ‘Killing me’.Esta parte local, sumada con lo nacional e internacional, da como resultado una mezcla de géneros que van desde el indie, ska, reggae y folk, hasta la cumbia, bossanova, jazz y rock, haciendo del festival uno apto para todos los gustos y edades.Si estás interesado en asistir puedes adquirir tus boletos VIP, pit o generales, en las oficinas de Don Boletón, así como en www.donboleton.com, en todas las tiendas Sounds y en taquilla, por un costo de mil 835, mil 265 y 290 pesos, respectivamente.Plaza de la MexicanidadHoy, sábado 5 de mayoA partir de las 12:00 p.m.Boletos disponibles en las oficinas Don Boletón y a través de www.donboleton.com, en todas las tiendas Sounds y en taquilla el día del eventoCosto: Mil 835, mil 265 y 290 pesos (vip, pit y general)ZenithEscenario Sin Fronteras – 1:05 p.m.Pachamama Ska RootsEscenario Seorial – 1:30 p.m.Los MamalsEscenario Sin Fronteras – 1:55 p.m.Tetas LazzerEscenario Seorial – 2:20 p.m.Damian WyldesEscenario Sin Fronteras – 2:45 p.m.Dulce MalEscenario Seorial – 3:10 p.m.Novo PilotaEscenario Sin Fronteras – 3:35 p.m.PolarisEscenario Seorial – 4:00 p.m.MotorEscenario Sin Fronteras – 4:30 p.m.Rey PilaEscenario Seorial – 5:00 p.m.Technicolor FabricsEscenario Sin Fronteras – 5:45 p.m.ReynoEscenario Seorial - 6:30Hello Seahorse!Escenario Sin Fronteras – 7:20 p.m.Camilo SéptimoEscenario Seorial – 8:10 p.m.SiddharthaEscenario Sin Fronteras – 9:00 p.m.PorterEscenario Seorial - 10:00 p.m.Los Amigos InvisiblesEscenario Sin Fronteras – 11:00 p.m.SilverioEscenario Sin Fronteras – 12:15 p.m.Gorras / SombrerosCelularesChamarrasCajetillas de cigarros (cerradas y una por persona)BinocularesCarreolasMochilas de un compartimientoArmas de cualquier tipoDrogas de cualquier tipoSombrillasAlimentos de cualquier tipoBebidas de cualquier tipoCámaras fotográficasDesodorante en aerosolInstrumentos musicales

