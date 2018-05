Mamá de Luis Miguel sentía miedo antes de su desaparición

Adua Basteri, tía de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, recordó los últimos momentos en los que ambas estuvieran juntas antes de su sospechosa desaparición.En "Ventaneando" se transmitió una entrevista del 2002 en la que Adua cuenta que en agosto de 1986 Luisito Rey le habría pagado a Marcela un viaje a España. Cuando llegó a su destino se comunicaron por teléfono.“Lo único que me dijo Marcela cuando llegó a su destino, no sé si era España, para mí que sí; que tenía que partir a Chile, que tenía que llegar ahí por Micky”Y me dijo: “Tía yo te llamo en un mes, estamos en Chile pero el mes que entra yo te llamo”.“No me llamó más, no sé que hizo finalmente. No se encuentra, no se encuentra el hijo la busca, él tiene la posibilidad de poderlo hacer, no lo hace y no entiendo el motivo de no hacerlo porque su madre siempre es su madre. Si se pierde un perro se encuentra un perro, tu madre es tu madre Micky”, expresó molesta.Según Adua, Marcela estaba contrariada y no sabía si realizar aquél viaje, antes de irse, cuando estaba en Pisa, Italia, le preguntó su opinión al respecto, si se iba o no.Adua puntualizó que nunca supo de la mala relación que tenía Marcela con Luisito, ya que si así hubiera sido, quizá no le habría permitido que se fuera de Italia.Por las preguntas que Marcela le hizo antes de irse, Adua cree que Marcela tenía miedo porque aparentemente Luisito Rey le haría firmar documentos para cederle sus propiedades; cuando se fue, llevaba consigo documentos importantes que metió en una bolsa y empacó en la maleta.Adua recordó lo que Marcela le dijo antes de partir: “Sí, sí voy, no tengo miedo”. “Estoy segura que si hoy yo voy allá, él va a querer que yo le dé mi firma para darle todo lo que tengo”.