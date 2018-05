Con la serie en Netflix sobre Luis Miguel, toido lo que lo rodea se hace viral o importante para sus fanéaticos. Uno de los grandes dramas en la vida del cantante es la desaparición de su madre, Marcela Basteri, en los años 80. El diario El Universal publicó una serie de datos sobre Marcela Basteri, su madre, los cuales te compartimos a continuación:- Nació en Carrara, Italia, el 10 de diciembre de 1946- Su padre, Sergio Basteri, fue un soldado italianoBasteri fue dejada en un orfanato cuando su padre se marchó a Argentina y la madre, Vanda Torroso, no quiso esperarlo- Sergio Basteri regresó por su hija cuando tenía diez años y la llevó a vivir con él y su nueva pareja a Buenos AiresEn febrero de 1985 no acompañó a Luis Miguel en su presentación en Viña del Mar ni en la entrega del GrammyLa última vez que se le vio en un acto público fue en marzo de 1985, cuando Luis Miguel la invitó a subir al escenario en un concierto en el Luna Park, de ArgentinaSu tía, Adua Basteri, convivió con ella en los meses previos a su desaparición, pues Marcela viajó a Italia, llevándose a su hijo SergioMarcela le dijo a Adua que se encontraría con Luis Rey en España para firmar unos documentos para que Luis Miguel pudiera viajar. Después se supo que Marcela no tenía que firmar nada, pues Luis Miguel ya contaba con un mánagerTras su encuentro en España, Luis Rey viajó a Chile, pero ella no regresó a Italia-Según Adua Basteri, Luis Rey dijo a sus hijos que Marcela había ido a Italia a encontrarse con un novioDesde agosto de 1986 no se sabe más de ellaEntre todas las leyendas sobre lo que ocurrió con ella están: que Marcela Basteri terminó en un manicomio en Italia y Luis Miguel la encontró, pero ella no pudo reconocerlo; que murió durante un tiroteo en una fiesta en Chihuahua, que murió asesinada, que fue golpeada en Italia hasta morir y, la más reciente, que vive como indigente en Argentina-Lo cierto es que oficialmente no hay ninguna versión sobre lo que pasó con

