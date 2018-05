Pidieron a porristas andar en topless en hotel

Nueva York— Cuando los Pieles Rojas de Washington llevaron a su equipo de porristas a Costa Rica para una sesión fotográfica para un calendario en el 2013, la primera causa de preocupación entre las animadoras llegó cuando los directivos del equipo les pidieron sus pasaportes al llegar al hotel, privándolas de su identificación oficial.Para la sesión de fotos, en el exclusivo resort para adultos Occidental Grand Papagayo, en Bahía de Culebra, algunas de las porristas revelaron que les pidieron andar topless, aunque las fotos usadas para el calendario no mostrarían desnudos. Otras portaban sólo pintura corporal.En vista de lo aislado del hotel, tales poses reveladoras no habrían preocupado a las mujeres, salvo que los Pieles Rojas habían invitado a espectadores.A un contingente de patrocinadores y abonados de palcos del FedExField, todos varones, se les dio acceso de cerca a las sesiones fotográficas.Una noche, al final de una jornada de 14 horas que incluía posar y prácticas de baile, la directora del equipo de porristas les avisó a nueve de las 36 animadoras que no había concluido su trabajo. Tenían una tarea especial esa noche. Algunos de los patrocinadores varones las habían escogido para ser sus acompañantes personales en un antro.“Así que, vuelvan a su habitación y prepárense”, les dijo la directora. Varias de ellas empezaron a llorar.“No nos estaban apuntando con una pistola en la cabeza, pero era obligatorio que fuéramos”, declaró una de las porristas.Su participación no involucró sexo, indicaron las mujeres, pero sintieron que el arreglo equivalía a que las estaban prostituyendo.El viaje de una semana de los Pieles Rojas a Costa Rica en el 2013 (por el que las porristas sólo recibieron gastos de transporte, comidas y hospedaje) ilustra claramente cómo los equipos de la NFL han usado a las porristas para ser más que bailarinas en las bandas durante los juegos.El relato de la sesión fotográfica para el calendario de los Pieles Rojas en el Occidental Grand Papagayo está basado en entrevistas con cinco porristas que estuvieron involucradas, y muchos detalles fueron corroborados con otras que escucharon descripciones del viaje en ese entonces.Las porristas hablaron bajo condición de permanecer en el anonimato porque se les exigió firmar acuerdos de confidencialidad cuando se incorporaron al equipo.Stephanie Jojokian, directora y coreógrafa de muchos años para las porristas de los Pieles Rojas, refutó gran parte de la descripción que hicieron del viaje a Costa Rica. Negó categóricamente que la noche en el antro hubiera sido obligatoria y dijo que las porristas que asistieron no fueron seleccionadas por patrocinadores.En una declaración, los Pieles Rojas señalaron: “El programa de porristas de los Pieles Rojas es uno de los principales equipos de la NFL en participación, profesionalismo y servicio comunitario. Cada porrista de los Pieles Rojas está protegida contractualmente para garantizar un entorno seguro y constructivo. El trabajo que nuestras animadoras hacen en nuestra comunidad, visitando tropas en el extranjero y apoyando a nuestro equipo en el campo es algo de lo que se enorgullecen la organización de los Pieles Rojas y sus fanáticos”.

