Al Mundial con Azteca

Ciudad de México— ¡Alto! ¡Cuidado! Sobre advertencia no hay engaño: ahí vienen La Jitomata y La Perejila, creados por los Moscubrothers.Dos de los personajes más populares de los hermanos Freddy y Germán Ortega, conocidos como Los Mascabrothers ya comenzaron las grabaciones de los sketches que saldrán en ‘Los Protagonistas’ durante las transmisiones especiales que harán del campeonato mundial de futbol Rusia 2018.“Habrá sorpresas, siempre con buen gusto, nada mala onda. Estamos encantados de empezar con este trabajo aquí en TV Azteca, en donde la señora Paty Chapoy nos abrió las puertas de par en par”, indicó Germán.“Y hay que tomar en cuenta que hay mucho trabajo de mesa, mucha planeación. Escribimos mucho, armamos un buen equipo y se notará cuando salga al aire. Lo verán”, añadió Freddy.Desde la semana pasada, los comediantes que dejaron oficialmente Televisa este año, comenzaron a trabajar en juntas y en la grabación de promocionales y sketches, en las instalaciones de la televisora del Ajusco.Así, dieron rienda suelta a su creatividad para armar el material que se verá tentativamente entre el 14 de junio y el 15 de julio, fechas en las que se efectuará la Copa del Mundo.La dupla invitó al futbolista Antonio Carlos Santos y a la comediante Alma Cero para que hicieran una intervención en uno de los sketches que grabaron en el Foro 5, bajo la dirección de Víctor Cordero, y la producción de Iyari González.“Tenemos un invitado genial. Tienes que adivinar quién es”, exclama La Jitomata, en el arranque de uno de los segmentos.“Me encantan las adivinanzas, contesta La Perejila.“Él es un ex jugador de futbol, morenito, has de cuenta, bronceado de mediterráneo”, describe La Jito. “Jorge Campos”, supone La Pere.“No, no no. Ese es prieto con pupilentes. Dije un bronceado mediterráneo. Vive en Veracruz, vive lejos”, explica La Jitomata.Y así es como La Perejila adivina.

