Ciudad de México— Luego de una polémica primera temporada, la serie 13 Reasons Why está por estrenar su segunda entrega, de la cual Netflix ofreció un adelanto a través de fotos de los estudiantes de una preparatoria que vieron sus vidas trastocadas tras el suicidio de Hannah Baker (Katherine Langford).Ahora la historia girará en torno a una conspiración para que la verdad sobre la muerte de Hannah no salga a la luz y el descubrimiento de un secreto perturbador a cargo de Clay (Dylan Minnette) y sus compañeros.En una de las fotos se ve a Tony Padilla (Christian Navarro) llorar desconsolado con el cristal trasero de su auto destrozado.Otra presenta a Jessica Davis (Alisha Boe), ex amiga de la fallecida, de pie en un estrado en el que muestra dos fotografías suyas, una con la leyenda "borracha" y otra con la palabra "zorra".En una más, Bryce Walker (Justin Prentice) es sometido por Kevin Porter (Derek Luke), el consejero estudiantil del Liberty High School.Durante los nuevos episodios, una serie de fotos instantáneas revelarán un perturbador secreto.La temporada 2 de 13 Reasons Why será estrenada en Netflix el 18 de mayo, y la serie contará con un espacio de discusión y apoyo en torno a temas sensibles, como el bullying y el suicidio en 13ReasonsWhy.info.

