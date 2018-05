Ciudad de México— Que las canciones más escuchadas de 2017 sean de reguetón no sorprende a J Balvin. El colombiano asegura que eso es resultado de 30 años de desarrollo de la música urbana. Es más, enfatiza que esta industria no es una moda, sino algo que llegó para quedarse.“El reguetón no es moda, sino que todo es causa y efecto, porque esto no ha sido de la noche a la mañana ni ha pasado de repente. El reguetón tiene 30 años, lleva años de industria latina y música en español, hasta que la tecnología y los cambios generacionales han permitido que la globalización se haga cargo.“No hemos sido nosotros, es una sumatoria de todo el mundo. Sin duda alguna las bandas nuevas van a tener más aceptación, porque ahora es súper fuerte lo que estamos haciendo”, opinó.Por ello no atiende las críticas hacia el género, pues para él lo importante es seguir creando, que se fijen en su talento y no estar en escándalos.“Tenemos que darnos cuenta, como latinos, que ya no es hora de sorprendernos con eso, porque ya es una realidad que nuestra música es global”, aseguró Balvin.Lo más importante en la música en estos momentos, puntualizó el artista, es incluir a todo tipo de expresiones, que es lo que le da frescura al trabajo que él y otros han desempeñado.“Finalmente, todo es música y no se puede hacer al categorizarse. Yo no me puedo catalogar sólo como reguetón. ‘Mi Gente’ no es reguetón, es una canción con un sonido diferente. Quiero decir que hay sonidos musicales que no tienen un color”, explicó.‘Positivo’ es la canción que lanzó para el Mundial, con la cual expresa su estado ante la vida, al siempre querer ver el lado bueno de las cosas y apuntar a metas altas.“Quiero ser el artista más escuchado del planeta, creo que estamos triunfando como cultura latina a nivel mundial, porque el año pasado estuvo ‘Despacito’, y luego vino ‘Mi Gente’”.J Balvin estrenará su disco ‘Vibras’ el 25 de mayo, donde incluye colaboraciones con artistas como Carla Morrison y Wisin y Yandel.