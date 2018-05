Los Ángeles- La actriz de origen peruano Isabela Moner será la encargada de interpretar en la gran pantalla al célebre personaje infantil Dora the Explorer, informó hoy el portal especializado /Film, de acuerdo con lo dicho por EFE.La cinta de acción real, basada en la conocida serie de Nickelodeon, será dirigida por James Bobin ("Alice Through the Looking Glass") a partir de un guion de Nick Stoller ("The Muppets") para el estudio Paramount.La historia seguirá la pista a la adolescente Dora, acompañada por su mejor amigo, el mono Boots, y su primo Diego, en una gran aventura."Estamos encantados de haber encontrado a nuestra Dora en Isabela", dijo el presidente de Paramount Players, división de Paramount, Brian Robbins."Dora es desde hace mucho tiempo un celebrada y fuerte heroína en la televisión animada, y como Dora, Isabela tiene un espíritu increíble y lucha por valores positivos", señaló.Por su parte Moner se mostró "honrada y entusiasmada" de encarnar a Dora."Crecí viendo la serie y para mí, especialmente como latina, Dora fue un gran ejemplo a seguir. Estoy deseando coger la mochila y comenzar su siguiente aventura", indicó la actriz."Dora the Explorer" es una serie animada interactiva que presenta a una heroína latina de siete años cuyas aventuras ocurren en un mundo tropical imaginativo de junglas, playas y selvas.La adaptación cinematográfica de "Dora the Explorer" se rodará en Australia y llegará a los cines en agosto de 2019.

