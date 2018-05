Kanye West insinúa que 400 años de esclavitud fue una 'elección'

Cargando

Ciudad de México– El rapero Kanye West insinuó que la esclavitud de los afroamericanos que tuvo lugar durante siglos en su natal Estados Unidos "pudo haber sido una elección"."Uno escucha decir que la esclavitud duró 400 años. ¿400 años? Parece una elección", advirtió."Estamos en una prisión mental. Me gusta la palabra 'prisión', porque 'esclavos' está demasiado ligada a los negros", agregó.En una entrevista con la web de entretenimiento TMZ, el cantante y esposo de la mediática Kim Kardashian habló sobre los negros que fueron traídos por la fuerza de África a la Unión Americana durante los siglos XVII, XVIII y XIX y vendidos como esclavos."Ahora mismo estamos eligiendo ser esclavizados", sentenció Kanye West.De inmediato sus palabras provocaron una airada respuesta por parte de uno de los miembros negros de la compañía, el reportero Van Lathan.Lathan dijo que los comentarios del rapero parecían estar hechos con "ausencia de pensamiento"."Tienes derecho a creer lo que quieras, pero hay hechos y consecuencias reales a todo lo que acabás de decir", aseguró Lathan y agregó "Tenemos que lidiar con la marginación que viene de los 400 años de esclavitud que tú has dicho que para nuestra gente fue una opción. (...) Estoy horrorizado, y hermano, estoy increíblemente herido porque te has convertido en algo que para mi no es real".Además durante su charla en TMZ, el artista de 40 años también reiteró su apoyo al actual presidente de EU, el polémico Donald Trump."Es una de las personas favoritas de los raperos (en alusión a su 'amigo' Donald Trump)", sostuvo.En medio de la indignación, más tarde dijo en Twitter: "Por supuesto que sé que los esclavos no fueron encadenados y subidos a un bote por libre albedrío. Mi punto es que nos hayamos mantenido en esa posición a pesar de que los números estuvieron de nuestro lado significa que fuimos mentalmente esclavizados".

