Serena Williams se muestra vulnerable en nueva serie de HBO

El primer episodio de "Being Serena", una serie documental de HBO sobre Serena Williams, termina con la estrella del tenis en una cama de hospital, a punto de tener una cesárea.Justo antes de oscurecerse la pantalla, se escucha la voz superpuesta de Williams: "Estaba aterrada. Y era un tipo de miedo completamente nuevo. No creo haber sentido el tenis así de lejano. No creo haber sentido tanta incertidumbre en mi vida".Ese es tan solo un ejemplo de las imágenes y palabras que muestran una vulnerabilidad que el mundo no está acostumbrado a ver - o escuchar - de la campeona de 23 torneos de Grand Slam, de alguien cuyo juego en la cancha se basa, en parte, en el poder de la intimidación."Being Serena", que se transmitirá los miércoles por la noche a partir de esta semana, le ofrece a los espectadores la oportunidad de sentir que están conociendo mejor a la deportista. Incluye imágenes en la sala de parto, cuando Williams tuvo a su hija el 1 de septiembre, y entrevistas a Williams; su esposo, el cofundador de Reddit Alex Ohanian; su hermana, la también tenista Venus; su madre, y su agente Jill Smoller, entre otros.El primero de cinco episodios se titula "Fear" (Miedo). Otro distribuido a los reseñistas se llama "Strength" (Fuerza).Esas dos primeras entregas se enfocan principalmente en el embarazo de Williams, su difícil parto y sus ideas sobre la maternidad."No hay manera de escapar al miedo. El miedo a no volver tan fuerte como era. El miedo a no poder ser la mejor madre y la mejor tenista del mundo. Supongo que mi única opción es vivir y descubrirlo", dice Williams.Llora al recordar la embolia pulmonar que le ocasionó dificultades para respirar poco después de que nació su hija.También muestra momentos más ligeros, como el siguiente intercambio:Ohanian: "¿Qué dijiste cuando alguien dijo que nuestra hija iba a ganar Wimbledon en unos 15 o 20 años?".Williams: "No si yo sigo en la gira".Ohanian: "Qué graciosa".El segundo episodio cierra con Williams dirigiéndose a una cancha de tenis siete semanas después de convertirse en mamá, lista para volver al ruedo."Estaba pensando que podía simplemente sentirlo alrededor. Hacer quizás un par de tiros y ver si todavía lo tenía, tú sabes, o si tenía que buscarme otra carrera", dice Williams soltando una carcajada.Ganó el Abierto de Australia de 2017 mientras estaba embarazada y no ha jugado en una de las grandes citas desde entonces. Su próxima oportunidad para hacerlo será en el Abierto de Francia, que comienza el 27 de mayo."Tengo más tenis por jugar", dice en el segundo episodio. "Tengo una vida por vivir".