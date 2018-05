Zacatecas.- Pepe Aguilar mamó las suertes, los caballos y las rancheras.Herencia de sus padres, todas esas cosas están en su ADN como parte de sus raíces y, aunque en su momento intentó alejarse de ellas, son la base de quien es como artista.Curiosamente, en la búsqueda de hacer algo distinto como cantante, pero sin los prejuicios del qué dirán y de la competencia con otros intérpretes, se dio cuenta que tenía frente a él la solución. Así fue como creó “Pepe Aguilar y Familia Presentan: Jaripeo Sin Fronteras”.“Después de 30 años sentía que requería algo nuevo. ¡Y me cayó el 20! Eso estaba en mis tradiciones. Entendí que requeríamos un recordatorio, por lo menos yo, para sentirme otra vez orgulloso de lo que soy.“Es más bien enseñar de lo que estoy orgulloso, lo que me gusta, lo que podemos aportar a nuestra cultura, y en lo que creemos, que es la música mexicana. Lo hacemos por esas razones”, compartió el intérprete en entrevista.El espectáculo arranca este viernes en la Feria de Aguascalientes, pero llegará el 26 de mayo al Palacio de los Deportes.“Son cosas más pesadas que querer ser famoso, más serias que querer hacer más dinero. No me tengo que andar comparando con nadie, ¡este soy yo!”, sostuvo Aguilar, quien recuerda que en 1992 fue campeón nacional con su equipo de charrería.Este espectáculo lo creó desde cero, mezclando tradiciones, cultura y tecnología.“No tenía caballos, nada de nada. Sólo fue decir ¡va! ¿Y luego qué onda? Tenía la idea muy clara, pero tenía que empezar a comprar todo, los caballos, porque no tenía ni uno, después de tener 40 con mi equipo charro.“Estoy hablando de hace un año y cachito, no lo hicimos de la noche a la mañana. Empecé a hacerme de caballos, a montar otra vez, porque no es ‘enchílame otra’. Si vas a presentar un espectáculo, tiene que ser presentable”.Reencontrarse con su pasado fue una montaña rusa de emociones, una prueba para salir de su zona de confort y la oportunidad de compartir con su hermano Antonio y sus hijos Leonardo y Angela, quienes también participarán en el espectáculo.“Hubo de todo: nostalgia, orgullo, miedo, mucho miedo de volver a los caballos, de saber si podía hacerlo, de no saber si podría hacerlo otra vez. Normalmente lo que te da miedo es lo que tienes que hacer, porque detrás está el crecimiento.“También hubo una buena dosis de desfachatez e irresponsabilidad, pero salió... Es un circo, somos 150 personas, caballos, toros y artistas que son más bien como acróbatas”, explicó.Sin planearlo, el espectáculo llega a pocos meses de que Pepe cumpla 50 años y cuando, reconoce, atraviesa uno de los mejores momentos de su vida.No porque esté libre de problemas, pues aún le ocupa la situación de su hijo Emiliano, acusado de tráfico de personas en EU, pero gracias a que desde hace más de una década cuenta con un coach de vida, su perspectiva es otra.Y por eso, el intérprete de “Credo” se ríe de aquellos que dicen que estuvo en una clínica de rehabilitación por problemas de depresión.“Estoy en una calma basada en que he vivido varías tormentas, si vienen más ya sé que al rato pasan”.