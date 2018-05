Pide disculpas por letra denigrante

Miami— El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle pidió disculpas a las personas que entendieron una de las frases de su canción "Amarte Duro" con mala intención y asumió la responsabilidad, mientras que su colega Farruko, con el que canta a dúo el tema, le restó importancia a la controversia."Quiero pedirle disculpas con la caballerosidad y el sentido de responsabilidad que me ha caracterizado. Somos humanos y todos nos equivocamos. Asumo toda culpa", publicó el artista en Instagram."Aquellos que me conocen saben que no sería capaz de fomentar cualquier acto de violencia, mucho menos de violencia de género".Referente a la frase "Te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna", que utiliza en la melodía, dijo que estaba haciendo referencia al amor intenso entre ellos antes del incidente."Al ver las reacciones negativas que han tenido varias personas, sí me ha hecho recapacitar de que la frase llevaba un doble sentido que no analicé probablemente porque en mi mente siempre hubo un sólo sentido", agregó Manuelle.El cantante Farruko zanjó el asunto al hacer una parábola en las redes sociales sobre la gente que quiere aprovechar cualquier oportunidad para dañar el trabajo de otros, pero que al final no lo consiguen."Estas son las cosas que duelen pero que NO podemos permitir. Por esto es que paramos, por esto es que seguimos luchando. Esto sigue pasando sin que nos demos ni cuenta", reaccionó en su cuenta de Twitter la cantante puertorriqueña Ileana Cabra respecto a la canción.Paula Arcila, periodista, actriz, y escritora colombiana del libro Una Reina Sin Medida, víctima de violencia de género, reaccionó y dijo al programa Despierta América que no se puede seguir siendo objeto de agresión y burla.Los seguidores de Manuelle en Instagram lo criticaron en varios posts luego de que interpretó el tema en los premios Billboard Latinos el pasado jueves, entre ellas mencionaron que con el tema tiró 25 años de carrera a la basura.