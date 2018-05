Ya era hora de estrenar

Monterrey.- En los 90 fueron pioneros en México cantando rap y hip hop en español; ahora, 28 años después, Caló hace un disco que combina el género urbano con lo electrónico.De nueva cara al mundo discográfico, después de 11 años no hacer un álbum (Leyendas), Claudio Yarto, las hermanas María y Maya Karunna y los hermanos Gerardo y On-C Méndez, presentan Caló Déjà Vu, un álbum que trae éxitos del quinteto además de temas inéditos.“Esta aventura la empezamos en el 2016, bueno, en realidad lo empezamos a producir desde el 2014 de una manera orgánica. No teníamos nada seguro, empezamos a reconstruir nuestros temas y se nos empezaron a acercar mánagers, pero fue hasta el 2016 que arrancamos oficialmente”, expresó Gerardo.“Hasta que llegamos a Bobo Producciones (compañía de Ari Borovoy), Ari nos invita al 90’s Pop Tour, se suponía que eran sólo cinco shows y esto se ha alargado, ya llevamos más de un año y esto mismo ha dado pie para hacer este disco”, agregó.Contentos por su regreso a los escenarios, los cantantes y bailarines no se quisieron quedar sólo con esta gira, por lo que pensaron en la idea de hacer la producción del disco, que incluye duetos con Aleks Syntek y Margarita “La Diosa de la Cumbia”.“Estamos más maduros, evolucionados, esta música que nosotros hicimos hace tanto tiempo ha recorrido estas décadas gracias a la gente, estemos en la escena musical o no, nos hemos mantenido vigentes”, dijo Gerardo.Como artistas siguen teniendo la necesidad de crear, dijo, y quisieron invitar a amigos talentosos como Aleks y Margarita, que son personas con las que además se llevan muy bien.“Quisimos darle un toque fresco al disco sin hacer lo que todo el mundo está haciendo. Estamos combinando el urbano con lo electrónico como en el caso de ‘Ay, Ay, Ay Amor’ y en otro tema que se llama ‘Hasta el Amanecer’, que es un tropical house”, dijo Gerardo.“Creemos que en estos temas queda la esencia de lo que es Caló ahorita en estos tiempos, siempre queremos seguir creciendo”.A dobletearA la par del estreno del disco, Gerardo dijo que Caló empezará su propio Déjà Vu Tour, que combinará con las fechas del 90’s Pop Tour.“Continuamos en la gira de los 90’s, ahí estamos de base, pero seguiremos alternando una vez que empiece nuestra gira.“Es la misma oficina que nos maneja las fechas de los dos tours, así que cuidarán que no choquen”, comentó Gerardo.

