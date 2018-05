En video: Asegura Kanye West que esclavitud fue 'opción'

Cargando

El rapero Kanye West hizo hoy una explosiva declaración en un programa de espectáculos, al aseverar que la esclavitud de negros en Estados Unidos durante varios siglos fue cuestión de “opción”.West fue confrontado posteriormente por uno de los presentadores del programa TMZ Live.“Hemos escuchado hablar de la esclavitud por 400 años. ¿Por 400 años? Eso parece ser un opción”, fue la declaración del rapero a TMZ.Después de que rapero despotricara ante los presentadores de TMZ Live sobre cómo él ahora se “sentía libre y pensaba libremente”, el reportero Van Lathan valientemente se puso de pie y dijo “Creo que lo que tú estás haciendo ahora practicando la ausencia de pensamiento”.Lathan le dijo al rapero que su reciente inclinación hacia la retórica derechista, vanagloriada por los seguidores de Donald Trump, tenía “consecuencias reales para la vida y el mundo”.Lathan continuó diciendo que, “Mientras tú haces música, siendo un artista y viviendo la vida que tú te ganaste gracias a tu ingenio, el resto de nosotros en la sociedad tenemos que lidiar con las amenazas que son impuestas a nuestras vidas. Tenemos que lidiar con la marginalización surgida de esos 400 años de esclavitud que según tú para nuestra gente era una opción”.Luego terminó la confrontación diciéndole a West: “Francamente me siento decepcionado, estoy horrorizado y, hermano –me siento increíblemente lastimado por el hecho de que tú te has transformado en algo que, para mí, no es real”.West luego se dirigió a él, diciendo que “lo sentía mucho” por haberlo lastimado, a lo cual Lathan respondió: “Hermano, tienes que ser más responsable… Eres una persona demasiado influyente”. (Con información de The Daily Beast)

