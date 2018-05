Ciudad de México.- Mel Gibson dirigirá un drama sobre la Segunda Guerra Mundial que llevará por título Destroyer, según informó Variety.La cinta, basada en el libro Hell From the Heaveans: The Epic Story of the USS Laffey and World War II Greatest Kamikaze Attack de John Wukovits, será producida por Hollywood Gang Productions.La historia, con un guión de Rosalind Ross, se centra en la Batalla de Okinawa efectuada en abril de 1945 en la que un navío que fue sitiado por diversos kamikazes logró mantenerse a flote.El autor del libro escribió su obra a raíz de las entrevistas que sostuvo con los supervivientes, de las memorias de los miembros de la tripulación y la correspondencia que mantuvieron.Gibson también se encuentra en la mira de Warner Bros. para participar en la cinta The Siv Billion Dollar Man en un papel opositor al del actor Mark Wahlberg, con quien participó en la película Guerra de Papás 2.Destroyer aún no tiene fecha de estreno.