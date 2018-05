Johnny Depp es demandado por exguardias de seguridad

Dos exguardias de seguridad del actor Johnny Depp presentaron una demanda en su contra reclamando salarios y otras compensaciones, en la que alegan que fueron obligados a hacer otras tareas para las que no fueron contratados, escribió la agencia EFE.Eugene Arreola, un expolicía de la ciudad de Los Ángeles, y Miguel Sánchez, que presentaron la demanda en la Corte Superior de California, trabajaban durante años para la compañía Premier Group International, que ofrecía seguridad al actor de "Piratas del Caribe", señala el diario New York Post.Pero en 2016 fueron contratados por Depp para que continuaran con su trabajo pero como parte de su equipo de empleados, tras lo cual, aseguran, dejaron de recibir el pago por horas extras y de los días de descanso, lo que ocurrió hasta este año.Durante ese periodo tampoco se les dio el tiempo que exige la ley para descansar o comer y que les clasificaron como "contratistas independientes cuando fueron contratados claramente como empleados".De acuerdo con lo que reclaman en la demanda, fueron expuestos a situaciones "que requerían mas de lo que se espera haga un guardia de seguridad", lo que incluyó ser usados constantemente como chóferes para su familia e incluso, aseguran, se les pidió repetidamente conducir vehículos en los que había "sustancias ilegales", según el diario.Indica además que de acuerdo con la demanda, fueron obligados a "proteger a Depp de sí mismo y sus vicios mientras estaba en público convirtiéndose en sus cuidadores".En la presentación judicial, de acuerdo con el diario, los demandantes mencionan un incidente en un club nocturno donde tuvieron que advertir al actor sobre "una sustancia ilegal en su cara y su cuerpo mientras evitaban que espectadores notaran su condición".El periódico agrega que en el documento legal no se especifica a qué sustancia se refieren los ex guardias de seguridad."Como resultado del ambiente tóxico y peligroso y constante violación a códigos de trabajo, los demandantes se vieron obligados a dejar su empleo", señala la demanda, en la que piden el pago de horas extras, de salario y se les compense por el tiempo trabajado de comidas y descanso.También piden se les compense por daños y el pagos legales, pero no se indica qué cantidad están reclamando en concreto.Depp está en medio de otro litigio legal, por 25 millones de dólares, presentado en enero de 2017 por sus exrepresentantes, que alegan gastos extravagantes por parte del actor.

