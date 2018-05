Modelo se libera con la actuación

Riviera Maya.- Es uno de los top models más cotizados en estos momentos en el planeta, pero las venas de Jon Kortajarena laten por la actuación.Hace nueve años, el vasco debutó en el cine con ‘A Single Man’, drama dirigido por el prestigioso diseñador Tom Ford. Y, desde entonces, el cine lo ha liberado, considera.“Siento que al trabajar como modelo tantos años, de alguna forma lo que te piden es fingir ser el hombre perfecto que no soy, que no quiero ser, que es imposible ser. Cuando actúo siento que mi vulnerabilidad y miedo, mi inseguridad, las puedo poner en el trabajo, eso la hace mucho más grande.“Para mí, actuar es una liberación. Estoy muy agradecido a la moda, nunca voy a renegar de lo que he hecho, me he divertido muchísimo, pero creo que la vida son etapas y tienes que llenarla de cosas nuevas”, dice Jon, quien ha hecho campañas para Versace, Jean Paul Gaultier y Giorgio Armani.Muso y fetiche de Tom Ford por años, a Kortajarena no le incomoda tener que derribar prejuicios en aras de su carrera histriónica. Hay muchos quienes piensan, reconoce, que los modelos no pueden actuar.“Después de llevar 15 años como modelo me he topado con muchas ideas preconcebidas que he tenido que ignorar. Esa es una más.“Tener un buen look puede hacer que llames la atención y es una buena carta de presentación, pero si no tienes trabajo y talento detrás que lo respalde no sirve de nada un buen look”, dice el también medioambientalista, de 32 años.Ex pareja sentimental del astro hollywoodense Luke Evans, Kortajarena estrenará este año una serie española, titulada ‘La Verdad’, y la cinta ‘The Aspern Papers’, al lado de Jonathan Rhys Meyers.“Ahora mismo estoy bastante abierto a todo tipo de papeles, pero lo que me llaman son las historias íntimas que hablan de la condición humana, que dan visibilidad a la gente que en la vida real no la tiene y tienen cosas muy importantes que compartir con el mundo”, destacó el maniquí.