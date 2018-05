Trae el amor de 'Coco'

Como vivo ejemplo de que los sueños pueden hacerse realidad, el pequeño que le dio vida al personaje principal de la película animada de Disney Pixar ‘Coco’, Luis Ángel Gómez Jaramillo, visitó ayer Ciudad Juárez.Fue debido a la gira ‘Coco Tour 2018’, la cual inició el pasado 28 de enero en Aguascalientes, que el intérprete de Miguel, de 13 años, estuvo en la frontera y aprovechó para compartir un poco de lo que significa el haber trabajado en la cinta más taquillera del año.“Estoy muy contento de ser una inspiración para los chiquitines, para los niños. Me siento muy emocionado y más con estas canciones tan hermosas, que son tradición en México”, dijo Luis Ángel.A pesar de que Gómez Jaramillo ya es reconocido a nivel internacional por el talento que desarrolló desde los 4 años, hace 12 meses seguía luchando por obtener una oportunidad.Es por ello que en 2017 participó en la primera temporada de ‘La Voz… Kids’ dentro del equipo de los ‘coaches’ Emmanuel y Mijares, sin embargo, quedó descalificado en la segunda etapa del programa.Pero esta decepción no impidió que ‘El Gallito de Oro’, como se le conoce, continuara adelante, y para su sorpresa, obtuvo lo que siempre soñó cuando Pixar lo contactó tras haber visto un video de él durante su participación en el reality musical.“Me encanta todo esto que estoy haciendo, me encanta, lo disfruto y me gusta mucho, y voy a seguir adelante”, aseguró.Durante su visita a la ciudad también aprovechó para dar a conocer el lanzamiento de su sencillo ‘Vamos al Mundial’, que se realizó ayer a través de Televisa, y que según su representante, Óscar García, estrenará el video a mediados de mayo.El originario de San Francisco del Rincón, Guanajuato, quien después de Ciudad Juárez viajará a Guatemala, Ciudad de México, Sonora y Colombia, también ofreció un breve recital en el Centro Cultural de la Ciudad (antes INBA), donde interpretó temas como ‘Un Poco Loco’, ‘Tristes Recuerdos’, ‘El Latido de mi Corazón’ y un pedacito a capela de ‘Recuérdame’, éxito de ‘Coco’.El adolescente también complació a cerca de 600 fans de la frontera con una firma de autógrafos y fotos en Plaza de las Américas.Antes de despedirse de Juárez, le dedicó un mensaje a sus fanáticos: “Sigan con sus sueños, busquen el apoyo de sus papás y sigan con sus sueños; luchen, porque en esta vida nada es fácil, hay que seguir luchando”, dijo.Luis Ángel Gómez JaramilloConocido también como: ‘El Gallito de Oro ‘Edad: 13 añosOriginario de: San Francisco del Rincón, GuanajuatoEs la voz de: Miguel en la película animada de Disney Pixar ‘Coco’Participó en: La primera temporada de ‘La Voz… Kids’Si no fuera cantante sería: FutbolistaEquipo de futbol: Club AméricaSu inspiración es: Pedro InfanteLe gustaría hacer un dueto con: Pedro Fernández

