Luis Miguel y Michael Jackson, el dueto imposible que 'El Sol' soñó

Ciudad de México– Cuando ya era un fenómeno de la música en Hispanomérica pero aún le faltaban meses para ser mayor de edad, Luis Miguel soñó con hacer un dueto con Michael Jackson, pero lo que parecía un sueño imposible terminó en una pesadilla, pues fue el detonante para finiquitar la desgastada relación profesional con su padre, Luisito Rey, tal y como anoche se describió en el segundo episodio de Luis Miguel, La Serie.En la bioserie que transmite Netflix y Telemundo se narró cuando 'El Sol' le puso como condición a su progenitor y mánager, grabar un dueto con el llamado 'Rey del Pop' para comprometerse a rodar una tercera película.Corría el año de 1987 cuando Michael Jackson ya era un ídolo mundial, gracias en gran parte a sus discos Thriller (1982) y Bad (1987), por lo que Luis Rey, caracterizado en la bioserie por Óscar Jaenada, buscó concretar un anhelado dueto musical en un tema con el promotor de Jacko en América Latina, que era el argentino Hugo López, quien paradójicamente a la postre se convertiría en el representante artístico de Luis Miguel, protagonizado por Diego Boneta.La reunión de ambas estrellas nunca se consolidó, pero Luis Miguel decidió hacer un cover de una canción de 1978 popularizada por los hermanos Jackson, titulada 'Blame It On the Boogie', que aquí se tituló 'Será que no me amas' y se incluyó en el álbum 20 años de 1990.

