Ashley Judd demanda a Harvey Weinstein por arruinarle su carrera

Los Ángeles– Ashley Judd demandó hoy a Harvey Weinstein, dando pie a una nueva batalla legal para el desacreditado productor de cine, aseverando que su carrera se vino abajo debido a que él comenzó a decir mentiras sobre ella en Hollywood después de que Judd rechazara sus proposiciones sexuales.Es muy raro para las personas recuperarse de los daños ocasionados por campañas de difamación –por ejemplo, etiquetar a las actrices como “difíciles” cuando no aceptan las proposiciones de hombre poderosos– debido a lo complicado que puede ser el demostrar que tal acción tuvo lugar, ya no se diga el daño que esto ocasiona a la carrera de cualquiera.Pero Judd tiene a un director de muy buena reputación de su lado: Peter Jackson, quien en diciembre dijo que él la había quitado de una lista de reparto “a manera de un insulto directo” por lo que ahora él cree que se trató de “información falsa” ofrecida por Weinstein.La demanda, presentada en la Corte Suprema de Los Ángeles, tiene que ver con las películas de Jackson de “El Señor de los Anillos”, la primera de las cuales fue estrenada en el 2001. Jackson quería darle un prominente papel a Judd en la serie. Pero Weinstein “destrozó la increíble oportunidad profesional de Judd”, de acuerdo con la denuncia, diciéndole falsamente a Jackson que Judd era una “pesadilla” que había que evitar “a toda costa”.Si resulta exitosa, la demanda podría clarificar las protecciones de acoso sexual para esas relaciones de trabajo poco tradicionales. Judd no era empleada de Weinstein en un sentido convencional en el momento de su encuentro, pero la demanda de Judd argumenta que ella siguió manteniendo una relación de trabajo con él. En la demanda dice que a ella ya se le había dado un papel en una de sus películas, una comedia dramática llamada “Smoke”, y que ella fue llamada a la habitación de hotel de Weinstein para hablar sobre otros roles adicionales que él controlaba.Judd demanda a Weinstein de difamación y acoso sexual y por violar la Ley de Competencia Injusta de California, la cual prohíbe “actos y prácticas ilegales y fraudulentas de trabajo”. La ley de competencia injusta no ha sido históricamente aplicada al área de acoso sexual y represalias.“Ashley está luchando, pero ella también quiere apuntar en la dirección correcta para otras personas”, dijo Theodore J. Boutrous Jr. El abogado principal que representa a Judd en la demanada, en una entrevista. Boutrous, quien es conocido por su trabajo de alto perfil para compañías como Walmart y Apple y por abogar en las cortes a favor de cuestiones como el matrimonio de parejas homosexuales, agregó que “si esto no es un ejemplo de una práctica injusta de trabajo, entonces no sé qué es”.La demanda mantiene que Weinstein había tomado represalias en contra de Judd porque ella se rehusó a participar en actividades sexuales con él. Alrededor de un año antes de que Judd estuviera en conexión para el papel en “El Señor de los Anillos”, Weinstein se reunió con ella en la habitación de un hotel en Beverly Hills –supuestamente para hablar de negocios– donde él vestía una bata y, entre otras cosas, le pidió a ella que se dejara dar un masaje y que lo viera a él bañarse, según la denuncia. Judd ya había hablado de dicho episodio en una entrevista con el New York Times, publicada el pasado octubre.“La desproporcionada conducta de Weinstein no sólo privó a Judd de la tan específica oportunidad de jugar un prominente papel en una trilogía fílmica de tan grandes proporciones; también ha tenido un continuo efecto en su carrera”, según la denuncia. “Ninguna persona –en el trabajo que sea, en la industria que sea– debe renunciar a sus aspiraciones profesionales y al derecho de ganarse la vida por culpa de los abusivos caprichos de los poderosos.”Un vocero de Weinstein no quiso dar un comentario.