Guadalajara- Subiendo tutoriales para hacer experimentos en casa y otros videos de producción propia, algunos niños youtubers en México tienen tantos suscriptores y visualizaciones que por ello alcanzan ingresos más altos que los de muchos adultos, incluidos sus papás.Al tener un canal de contenidos propios para el entretenimiento de otros niños en casa y alcanzar grandes cantidades de seguidores y visualizaciones, hay pequeños que llegan a ganar cantidades que muchos adultos no alcanzan.Jimena Valle, conocida como Gibby :), vive en Colima y a sus 11 años cuenta con más de 5.8 millones de suscriptores y tiene tantas visualizaciones que, de acuerdo con socialblade.com, puede recibir de YouTube un aproximado a 296 mil pesos al mes.Los papás de los niños youtubers generalmente hacen el papel de "manager" para apoyar en la creación del contenido y cuidar lo que se publica, aunque de acuerdo con Natalia García, youtuber de 13 años de edad cuyo canal es NatalyPop, iniciarse en las publicaciones puede no ser tan sencillo."Pues como que no le parecía (a la mamá que fuera youtuber), pero al final sí, porque al principio me decía que íbamos a hacer cinco videos, porque creía que no íbamos a hacer muchos y porque ella estaba ocupada y pues ahora resulta que ya llevamos muchos videos", compartió Natalia en entrevista.Israel Macías, académico de la Universidad Panamericana, recomendó a los papás de niños youtubers que generan altos ingresos que les fomenten el ahorro."(Que) esos ingresos que el niño esté ganando pasen a formar un fondo de ahorro para el propio desarrollo del niño", concluyó.Ganan divirtiéndoseProducir un video que explique a otros niños cómo hacer un "slime" -masa para jugar hecha a base de pegamento, agua y colorante- puede ser muy divertido para un pequeño youtuber, y a la vez puede ganar bien por ello.Y es que en México hay niños youtubers con canales tan populares que alcanzan ingresos aproximados de entre 20 mil y 296 mil pesos al mes, de acuerdo con datos calculados por el sitio socialblade.com con base en suscriptores y visualizaciones de cada uno.Es así como a sus 13 años de edad, Natalia García tiene más de 1.1 millones de suscriptores en su canal NatalyPop, lo que combinado con otros aspectos que evalúan los algoritmos de YouTube, le alcanza para tener ingresos equivalentes a unos 26 mil pesos mensuales, de acuerdo con socialblade.com, aunque el monto es variable.Y aunque los pequeños youtubers se divierten al hacer sus videos, también es todo un reto generar ideas nuevas para producir videos que atraigan a la gente, y que logren entretenerla y divertirla."Hay que buscar algo nuevo, que nadie haya hecho; entonces buscar una idea nueva es muy complicado, pero a veces nos ayudamos con otros youtubers, porque nos gustan los videos", compartió en entrevista NatalyPop.Para comenzar a tener ingresos por parte de YouTube hay que tener un canal con al menos 4 mil horas de reproducción durante los últimos 12 meses y mil suscriptores, además de pasar la evaluación en la que la plataforma determina si los contenidos son monetizables."Si tienes activada la opción de que sí quieres monetizar, YouTube te da un programa en donde dependiendo el número de views que generes por video, se te paga. La realidad de cuánto se les paga varía mucho", explicó Gerardo Sordo, CEO de BrandMe, empresa dedicada a conectar marcas con creadores de contenidos, y que ha trabajado con Yuya, Luisito Comunica, Eugenio Derbez y otros.Explicó que el pago que recibe un youtuber también depende del análisis que hace un algoritmo de YouTube, el cual analiza el tiempo que cada usuario dedica a ver un video, teniendo en cuenta si lo vio completo o un fragmento. También influye el país donde es visualizado.Otra forma en que YouTube motiva a los creadores de contenido es entregando un botón de plata a quien llega a los 100 mil suscriptores, de oro al alcanzar 1 millón, de diamante al rebasar los 10 millones, y de rubí a los 50 millones.Los niños creadores de contenido también reciben pagos extra al utilizar en sus videos diferentes marcas y productos.En Estados Unidos, Ryan ToysReview, uno de los niños youtubers más famosos del mundo, tiene 13.5 millones de suscriptores y en 2017 ganó 11 millones de dólares con sus videos en los que prueba juguetes.En el País hay varios youtubers niños con gran cantidad de suscriptores y visualizaciones, lo que se traduce en ingresos. Algunos son:Nombre: Jimena Valle.Edad: 11 años.Debut: Agosto de 2014.Suscriptores: 5.8 millones.Ingreso mensual aproximado: $296,000*.Nombre: Isabella de la Torre.Edad: 14 años.Debut: Septiembre de 2015.Suscriptores: 2.9 millones.Ingreso mensual aproximado: $45,000*.Nombre: Ximena Ponce.Edad: 15 años.Debut: Septiembre de 2014Suscriptores: 1.3 millones.Ingreso mensual aproximado: $35,000*.Nombre: Natalia García.Edad: 13 años.Debut: Junio de 2016.Suscriptores: 1.1 millones.Ingreso mensual aproximado: $26,000*.Nombre: Jessica Fuentes.Edad: 9 años.Debut: Septiembre de 2015.Suscriptores: 0.8 millones.Ingreso mensual aproximado: $20,000*.* Ingreso en pesos, estimado por socialblade.com con base en suscriptores y visualizaciones de cada canal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.