Ya no las esconden

Ciudad de México— La moda es caprichosa, y lo que antes era indeseable, ahora es tendencia. Así, mientras que hace algunos años las pecas eran consideradas prácticamente un defecto que había que cubrir con maquillaje, ahora son vistas como accesorio de belleza.Desde hace un par de años, la tendencia entre las chicas es dibujarse pequeños lunares en el rostro para lucir más tiernas.Una de las famosas que ha probado esto es Selena Gomez, quien en el lyric video de su tema "Fetish" apareció con marcas falsas, por lo que fue duramente criticada.Irónicamente, muchas celebridades que sí son pecosas naturales se pelearon muchas veces con sus lunares e intentaron ocultarlos.Las pecas de la estrella de "La La Land: Una Historia de Amor" conquistaron hasta a Jim Carrey, pero ella ha admitido que durante muchos años sus marcas la acomplejaron. "Solía hacer todo lo que estaba a mi alcance para cubrirlas. Siempre quise deshacerme de ellas, pero ahora simplemente me gustaría tener más. Paso horas al sol para que salgan", contó a la revista People.La estrella británica es pelirroja natural y sus pecas son sutiles, pero ella simplemente las adora. De hecho, ha comentado que elige maquillajes ligeros que no las tapen del todo. "Me encanta Giorgio Armani Maestro Glow. Es muy luminoso y deja que mis pecas se asomen", compartió la actriz en entrevista con The New York Times.Luego de aceptar durante años que los estudios le borraran digitalmente sus pequitas, la actriz decidió defenderlas a capa y espada cuando hizo "La Bella y la Bestia". "Insistí en que me las dejaran, como también insistí en que no alteraran la forma de mi cuerpo. Me aferré tanto como pude sin que acabaran corriéndome", contó Emma.Es, quizá, la famosa que más presume sus pecas en Instagram. Claro que no siempre fue así, pues en su época más difícil, cuando no se aceptaba a sí misma, también las cubría con maquillaje. Pero, desde 2012, la cantante celebra sus lunarcitos con singular orgullo.Orgullosa de su origen multirracial, la actriz de The Newsroom siempre se ha mostrado reacia a cubrir sus pecas. "Las he tenido desde que me acuerdo, así es mi piel. No me gusta cuando la gente trata de ocultarlas", aseguró Munn en entrevista con PeopleLa sesión fotográfica que realizó el mes pasado para la revista Paper reveló la belleza natural de la cantante como nunca antes. Así, muchos descubrimos que la intérprete de "Beautiful" luce mucho más joven sin el cargado maquillaje que acostumbra... y, sí, también quedaron de manifiesto sus abundantes pecas.Pues sí, las pecas son irresistibles hasta para los príncipes. Los rasgos de la prometida de Enrique de Inglaterra son de los más envidiados en la actualidad (muchas mujeres se inspiran en su nariz a la hora de entrar al quirófano para una rinoplastia), por su naturalidad apenas realzada por el maquillaje.Alicia Keys (37)Lucy Liu (49)Julianne Moore (57)