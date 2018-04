Ciudad de México— Los ojos de Brad Pitt, la nariz de Tom Cruise, los labios de Harry Styles y la barbilla de Henry Cavill: así es el rostro masculino perfecto. Y no, no es el sueño de las mujeres, sino la aspiración estética de muchos hombres, quienes tratan de conseguirlo a través del bisturí,De acuerdo con diversos especialistas, en los últimos 20 años, el número de varones que se someten a intervenciones estéticas ha aumentado más del 300 por ciento. Y es la cara donde suelen hacerse más arreglos, para lo cual toman como referencia a galanes famosos."Los medios, de manera consciente e inconsciente, siempre tendrán un impacto en nuestras decisiones y maneras de ver la belleza."De manera sutil, las opiniones se van modificando a un nivel colectivo, y por supuesto que impactan en cómo queremos vernos", afirma Renata Roa, consultora en imagen y experta comunicación facial.De acuerdo con la experta fueron precisamente las celebridades quienes con el "metrosexualismo" validaron que el hombre se preocupara más por su apariencia."Aunque hay quienes, como George Clooney, que deja ver el paso del tiempo con sus canas, pondera más el factor 'experiencia' como uno de los atractivos más importantes del hombre. Claro, lo hace de manera matizada a través de un buen tratamiento en el rostro y una imagen muy pulcra", agrega Roa.Así, a lo que aspira el hombre contemporáneo es a un rostro masculino, pues esa fuerza y poder siguen siendo muy apreciados por el sexo opuesto."Eso se materializa a través de una mandíbula marcada, cejas pobladas y, en sí, todo lo que refuerce visualmente su presencia. La testosterona está asociada con el lograr y con el hacer."Los hombres buscan un rostro que muestre más autoridad y que, además, los ayude a empoderarse ante los demás. Un mentón salido nos habla de este empoderamiento. Y las cejas pobladas denotan gran capacidad de tener muchos proyectos a la vez. La frente amplia comunica popularmente inteligencia", añade."Hay gente que me llega con fotos, revistas y recortes de lo que quieren y tratas de ayudarlos a que sean felices. Pero no puedes andar ofreciendo narices de Brad Pitt a todo mundo."Porque hay características que sí te permiten dejarlas bastante parecidas, pero hay otras que no, por más que le hagas. Tratar de venderle a una persona la imagen de un artista es un crimen", sostiene el cirujano.Así que, con todo y la ayuda del bisturí, llegar a lucir como Henry Cavill sin la bendición natural de la genética, es todavía un sueño guajiro.Levantamiento de párpados93 mil 300 pesosRinoplastiaEntre 93 mil y 180 mil pesosRellenos labialesEntre 9 y 37 mil pesosAumento de mentónEntre 55 y 90 mil pesos*Precios aproximados

