Endeudada con Hacienda

Ciudad de México.- Kate del Castillo no sale de una deuda cuando ya está en otra.Y es que su papá confesó que la actriz tiene problemas económicos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).La dependencia gubernamental advirtió a la familia que se tiene que finiquitar si no quiere que siga incrementándose."Fue mi mujer (Kate Trillo) a Hacienda. Es una deuda de un dinero que recibió Kate cuando hizo La Reina del Sur en Colombia y no se cuadraron con la contadora de Estados Unidos, entonces comenzaron a generarse intereses y recargos", afirmó del Castillo, en entrevista.Del Castillo compartió que, debido a que su hija, la productora de Ingobernable, se ausentó en lo laboral, no pudo cubrir con las exigencias de Hacienda, en su momento.Sin embargo, su papá confía en que su estabilidad económica se recupere pronto."Hasta ahora, Kate está volviendo a trabajar en dos series, Ingobernable 2 y La Reina del Sur 2."Sí se va a recuperar económicamente, yo confío", sostuvo.Por el momento, el actor planea saldar la cuenta de su hija, con el fin de que los intereses no suban, aún más."Todavía hay la esperanza de que le bajen un poco más, ojalá lo hicieran porque lo vamos a tener que pagar nosotros."Lo que sí es que si pagas al contado te hacen un descuento y si no, pues hay que pagarla completa", aseguró.El actor asistió a la entrega de premios Forjadores, en su quinta edición, la noche de este jueves en el Club de Periodistas.En ella, reconocieron su trayectoria actoral la cual inició desde el año en 1954.

