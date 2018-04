Narra recorrido por los mares

Ciudad de México.- Tres cuartas partes de la tierra están cubiertas por agua y sus océanos aún son territorio desconocido... hasta ahora.La serie documental Planeta Azul II hace un recorrido por los mares para conocer las especies que los habitan, todo a través de la narración que en español hizo el actor mexicano Gael García Bernal.Una tarea nada sencilla, con todo y que disfrutó darle sentido a las imágenes que recabó la producción para el serial, que se transmite cada domingo, a las 20:00 horas, por Discovery."Es un juego que tienes que hacer con mucha velocidad, entonces tienes que entrarle al toro, decir palabras complicadas de definiciones de ciertos animales o descripciones de lo que hacen, porque en algunos casos son términos muy científicos o palabras que usualmente no utilizas."Tiene esa complicación, pero aprendes mucho haciéndolo y te la pasas bien. Es un orgullo y un honor ser parte de eso", dijo el también productor y director.Los capítulos hacen un recorrido por las costas, los arrecifes de coral, los bosques y praderas bajo el agua, el mar abierto y las profundidades de los océanos. Además, se presentan algunos hallazgos y el impacto que ha ocasionado la humanidad en el planeta."Si hablamos del calentamiento, en general se puede trazar directamente a los conflictos políticos graves que no se solucionan y que están estancados, o a los procesos antidemocráticos que están existiendo."Es un todo... al final me interesa mucho puntualizar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la ecología, a toda discusión, porque es parte de eso. Una discusión progresista, como es el feminismo en el siglo 20, está intrínsecamente ligado a mejorar el medio ambiente", agregó García Bernal.Planeta Azul II cuenta con una banda sonora a cargo de los ganadores del Grammy Hans Zimmer y Radiohead.

