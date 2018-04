Rivales por siempre

Georgia.- En palabras de William Zabka, Johnny Lawrence fue una víctima de las circunstancias.Johnny, el archienemigo de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) en El Karate Kid (1984), fue tanto el villano del cuento como un modelo para papeles similares en comedias, como De Vuelta al Colegio. Los filmes cimentaron la reputación de Zabka en la cultura popular como el niño dorado buleador.Es un legado que no le afecta, insistió el actor en el set de Cobra Kai.La serie de 10 episodios, que debuta el miércoles en YouTube Red, el servicio de streaming pagado del portal de videos, retoma la historia de El Karate Kid luego de más de tres décadas.En el enfrentamiento final de la película, Johnny estaba "peleando limpio" hasta que su desquiciado sensei le ordenó que pateara la pierna lesionada de Daniel."Así que nunca lo consideré un hijo de...", concluyó.Sin embargo, no todo el mundo está convencido."Él fue el más grande hijo de... de los años 80", dijo Macchio.Algunos resentimientos quedan ocultos, pero no desaparecen. Ésa es la idea que da vida a Cobra Kai, y le brinda una mayor tensión a esta reposición más reciente de la televisión.Creada por Josh Heald, Jonathan Hurwitz y Hayden Schlossberg, amigos de mucho tiempo o obsesionados con Karate Kid, la comedia de media hora le da vuelta a la historia para enfocarse en Johnny. Cobra Kai le ofrece al joven holgazán malvado y ahora envejecido una oportunidad de redimirse al tiempo que ilustra los motivos detrás de su comportamiento todos esos años antes.La serie se basa exclusivamente en la primera película y, de hecho, empieza con un flashback al momento en que Daniel noquea a Johnny.

