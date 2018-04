Tiene 'buen ojo' para niños talentosos

Toronto.- Si de niños se trata, George Clooney tiene un ojo especial para detectar su talento ante las cámaras.El actor de Hollywood, quien eligió a Noah Jupe como coprotagonista del más reciente filme que dirigió, Suburbicon: Bienvenidos al Paraíso, asegura que le encanta trabajar con infantes."He desarrollado un sexto sentido para trabajar con niños. Cuando hice ER (Urgencias), interpreté a un pediatra (Doug Ross) y trabajé con muchísimos niños. La regla general era que llegaban porque sus papás querían que fueran famosos, pero es muy raro encontrarte con un talento natural."Y me ha sucedido en varias ocasiones que intuyo qué niño puede tener ese amor natural por la actuación, como Noah. Sin duda, él llegó para quedarse. Le gusta lo que hace y tiene el don natural de entender al personaje, asimilarlo y mimetizarse en él. No lo hace por diversión, no lo hace por obligación, lo hace porque le sale bien", señala Clooney en entrevista.Pese a ello, no está seguro si permitiría que sus hijos, Ella y Alexander, de casi nueve meses, y a quienes procreó con Amal Alamuddin, se dediquen a este oficio."Por supuesto que me lo he preguntado, pero es prematuro decirlo. No sé qué les gustaría, quizás uno quiera ser físico y otro médico, pero si lo quieren hacer, y tienen el talento, la valentía y el temple para desarrollarse ¿por qué no? Un papá quiere hijos felices, no hijos con imposiciones", comenta el doble ganador del Oscar, de 56 años.Clooney, quien actualmente desarrolla su faceta como productor en las películas que produce y que se estrenan este año, como O.G. y Ocean's 8: Las Estafadoras, ahondó en su percepción sobre los niños que trabajan como actores."Es súper difícil encontrar a un talento que verdaderamente se pueda desarrollar desde pequeño sin que sus papás los obliguen y le enseñen que es más importante la fama que otra cosa."He visto niños como Jacob (Tremblay), que me pareció fabuloso en La Habitación, y el niño (Sunny Pawar) que salió en el filme Un Camino a Casa, con un don natural, no se intimidan ante la cámara, ni el director, ni el equipo de trabajo."A ambos se les nota esa vena para continuar en esta carrera, y ojalá sea bien encaminada. Creo que el talento existe, lo que importa es encontrarlo y encaminarlo, porque cuando se explota es muy triste", acota Clooney, quien también prepara el lanzamiento de la serie Catch-22 que produce, dirige y coestelariza.