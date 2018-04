Un reto cantar como 'El Sol'

Ciudad de México.- Para el actor mexicano Diego Boneta no ha habido reto más grande en su carrera que el de interpretar a Luis Miguel, a quien retrata en la serie biográfica de Netflix y Telemundo.Él nació con una voz privilegiada, yo no. Yo tuve que romperme la cara 18 años para poder cantar sus canciones”, dijo a reporteros el actor de ‘Rock of Ages’, ‘Pretty Little Liars’ y ‘Rebelde’.Boneta destacó que Luis Miguel nunca necesitó tomar una clase de canto: “Nació con un talento superdotado. Yo más que talento nací con muchas ganas y con mucha hambre”.En la serie, estrenada el fin de semana pasado, Boneta interpreta todas las piezas que se escuchan y se tomó el trabajo de recrear los videos, portadas y demás imágenes de Luis Miguel que aparecen en pantalla para apropiarse del personaje.Sí te puedo decir que es el personaje que más trabajo me ha costado interpretar, realmente convertirme en él, y ahorita es el personaje que más trabajo me está costando quitarme... Cuando me quitaron el pelo y todo me vi en el espejo y no me reconocía”, dijo.Boneta se dijo admirador de Luis Miguel desde su infancia e incluso llegó a interpretar sus canciones.El actor estaba interesado en llevar la vida del cantante al cine, pero no lo había logrado. Sabía que había otro proyecto cocinándose cuando recibió una llamada del productor Mark Burnett quien le preguntó “si conocía” a Luis Miguel y lo invitó a hacer la serie con él.Los productores mexicanos Carla González, Pablo Cruz y Miguel Alemán Magnani también estaban a bordo, mientras que la dirección de los 13 capítulos de la primera temporada quedó en manos del director mexicano Humberto Hinojosa.