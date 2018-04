Abba graba canciones nuevas por primera vez desde 1982

Abba escribió y grabó en conjunto música nueva por primera vez desde que el grupo sueco de pop se separó en 1982.En un anuncio subido a la página oficial de Abba en Instagram, el grupo de cuatro integrantes —Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad y Björn Ulvaeus— informó que grabó dos temas nuevos para una gira en la cual presentarán versiones digitales de sí mismos, escribe The New York Times.La gira de hologramas, anunciada en octubre de 2016, es un proyecto en asociación con el creador de “American Idol” Simon Fuller; aún no se informan las fechas. En el comunicado se mencionó asimismo un especial de televisión que se tiene programado transmitir en diciembre y en el cual se presentará una de las nuevas canciones. “Sigo confiando en ti”.“La decisión de seguir adelante con el emocionante proyecto de la gira avatar de Abba tuvo una consecuencia inesperada”, escribió el grupo. “Todos consideramos que, después de más o menos 35 años, sería divertido volver a sumar esfuerzos e ir al estudio de grabaciones. Así que lo hicimos”. El grupo indicó que al regresar al estudio “pareció que el tiempo se había detenido y que sólo nos habíamos ido a unas vacaciones cortas. ¡Una experiencia extremadamente alegre!”.Abba, que estaba conformado por dos matrimonios, Fältskog y Ulvaeus y Anni-Frid Lyngstad y Andersson, se separó cuando ambas parejas se divorciaron. El grupo grabó ocho discos entre 1973 y 1981, siendo introducido al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2010.El grupo no se ha reunido para ninguna presentación desde que se separó, salvo por una fiesta particular en 2016, si bien en esa ocasión los cuatro miembros no llegaron a cantar juntos.

