Más vale pájaro en mano

Madrid— En el mundo real la gente rechaza un trabajo y puede olvidarse para siempre de él. En Hollywood, decir no a un papel supone ver a otra persona interpretándolo e incluso convirtiéndose en una leyenda gracias a él. Un paso en falso puede costarte la carrera y eso lo sabe muy bien James Caan, probablemente el actor con peor intuición de su generación. Según la teoría de los universos paralelos (defendida, entre otros, por Stephen Hawking) hay una realidad alternativa en la que James Caan, además de ser el mítico Sonny Corleone de ‘El Padrino’, protagonizó ‘Atrapados sin Salida’, ‘Star Wars’, ‘Apocalypse Now’,‘Superman’, ‘French Connection’, ‘Encuentros Cercanos del tercer Tipo’ o ‘Kramer contra Kramer’.A continuación veremos los casos de actores que rechazaron un papel y lo lamentan desde entonces y por toda su vida.Después de su popularidad en los 70 gracias a ‘Vaselina’, John Travolta, recuperó su trono años más tarde gracias a ‘¡Mira Quién Habla!’ y sus secuelas, pero se sintió demasiado ridículo ante la idea de interpretar al autista Forrest Gump. Finalmente el papel recayó en Tom Hanks quien ganó el Oscar a Mejor Actor por la interpretación.Tom Selleck era una prometedora estrella de televisión gracias a ‘Magnum P.I.’, pero su agente se tomó la libertad de rechazar Indiana Jones, personaje que recientemente fue elegido como el tercero mejor de la historia del cine.“Tom, eso del arqueólogo con el látigo y el sombrerito es ridículo. Ese papel no está a tu altura”, le aconsejó con una alarmante falta de instinto. Años después, Selleck le escribió una carta a su agente (a quien despidió en cuanto se estrenó ‘El Arca Perdida’): “Indiana Jones es una mierda, me dijiste. Me pregunto quién es ahora la mierda. Y creo que eres tú… Si te tuviera ahora mismo delante te estrangularía con mis propias manos. Atentamente, Tom Selleck”.Molly Ringwald rechazó ser Vivian Ward en ‘Mujer Bonita (‘Pretty Woman’) Icono adolescente de los ochenta, Molly Ringwald no supo reciclarse en estrella adulta al rechazar proyectos como la cinta que Julia Roberts protagonizó (le pareció degradante) o ‘Ghost’.En su defensa cabe decir que la versión de ‘Pretty Woman’ que le ofrecieron era un drama oscuro en el que la prostituta no era adorable sino una drogadicta agresiva. Luego, edulcoraron el guión, se lo ofrecieron a Julia Roberts.Atraído por la complejidad de este yuppie metido a asesino en serie llamado Patrick Bateman, Leonardo DiCaprio acabó haciendo caso a su agente y rechazó un papel que habría destruído su imagen de ídolo adolescente tras ‘Titanic’.Christian Bale fue el elegido y DiCaprio ha expresado su arrepentimiento varias veces desde entonces. Ahora sí tiene las agallas para dejarse la piel con personajes sociópatas y narcisistas, como en ‘El lobo de Wall Street’.Mark Wahlberg siempre ha presumido de ser un heterosexual con todos sus tópicos. Y con esa cara se presentó ante el director de ‘Brokeback Mountain’, una película que narra la relación homosexual clandestina de dos vaqueros. Y pasó esto: “Leí varias páginas del guión y me sentí incómodo. El sexo era demasiado explícito”. Así que rechazó el papel y acabó en manos de Heath Ledger.Dejó ir el OscarLa novela había sido un fenómeno, pero nadie quería meterse en esta sórdida historia de caníbales y seducción que era ‘El Silencio de los Inocentes’. Michelle Pfeiffer consideró la película deprimente al igual que Gene Hackman, quien inicialmente aceptó el papel de Hannibal Lecter pero tras verse actuar en ‘Arde Mississippi’ se dio cuenta de que no quería más negatividad en su vida.Jodie Foster luchó por el papel y tras conseguirlo sugirió al desconocido actor de teatro Anthony Hopkins como Hannibal Lecter. El resto es historia incluyenc cinco premios Oscar.Sandra Bullock se enamoró del personaje de la boxeadora obstinada en ‘Million Dollar Baby’, pero la producción se retrasó tanto que para cuando el estudio dio luz verde ella ya estaba comprometida por contrato a hacer ‘Miss Simpatía 2: Armada y Fabulosa’. Finalmente, Clint Eastwood y Hilary Swank llevaron la película a los cines y además de la taquilla millonaria se llevaron cuatro premios Oscar.