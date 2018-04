Quita Spielberg 'Schindler' a Scorsese

Nueva York.- Veinticinco años después de su estreno, Steven Spielberg volvió a ver ‘La Lista de Schindler’ (1993) en un cine y acompañado del elenco gracias a la retrospectiva que le dedicó el Festival de Tribeca, en Nueva York.El cineasta estadounidense dijo que había reparado en un nuevo detalle de la escena final en la que los judíos depositan piedras en la tumba de Oskar Schindler.Concretamente, quedó impresionado por la mirada prolongada y duradera de Emilie Schindler a la lápida de su marido, ya que, al estar en Jerusalén, era la primera vez que la visitaba.El director confesó que en un principio tuvo miedo a que la gente no creyera que la historia era real, tanto por lo inverosímil de la trama como por el hecho de que la dirigiera un cineasta como él, que venía de rodar ‘E.T.’, y por ello grabó esa escena final con los supervivientes reales a los que salvó Schindler.Spielberg aseguró que se sentía muy orgulloso de la película y que no se ha sentido así de realizado con ninguna de las que ha dirigido después, pese a que le costó diez años aceptar el encargo.En 1982, le enviaron una crítica del libro que inspira la película, ‘El Arca de Schindler’, pero le llevó un mes leérselo, ya que estaba repleto de datos y no imaginaba cómo podía llevar a la gran pantalla un relato tan denso.Finalmente, le enviaron un guión y, tras leerlo entre lágrimas, decidió que se embarcaría en el proyecto pese a estar inmerso en el rodaje de Parque Jurásico.De hecho, tras las sesiones de rodaje en Polonia tenía que conectar con el equipo de ‘Parque Jurásico’ para supervisar las imágenes de los T-Rex que habían recreado al otro lado del charco.Rodar la escena de las cámaras de gas fue duro tanto para Spielberg, que lo ha calificado como lo más traumático de su vida, como para las actrices, algunas de ellas judías polacas que no estaban actuando, sino experimentado el horror de las cámaras de gas, y varias de ellas sufrieron crisis de ansiedad y estuvieron días sin rodar.

