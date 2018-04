Muchos amigos recobraron la amistad que tenían con Luis Miguel luego de haber manifestado algunas evidencias en las que aparece con amigos del pasado; dentro de ellos se encuentra el ‘El Burro’ Van Rankin, pues fue parte de su pasado.Luis Miguel y ‘El Burro’ Van Rankin fueron grandes amigos hace 22 años pues así lo demostraban, de acuerdo a una gran prueba con demasiado peso en credibilidad; pues ‘El Burro’ Van Rankin destacó en el exitoso video ‘Cuando calienta el Sol’ de Luis Miguel, mismo que fue grabado en Acapulco con la dirección de Pedro Torres.Los artistas dejaron su gran amistad y desde hace ya varios años no se les veía juntos como amigos; pero fue en la próxima serie de Luis Miguel en la que también aparece ‘El Burro’ Van Rankin quien se encuentra en colaboración con la seria. Eso no lo fue todo, ya que hace un par de días Luis Miguel publicó una fotografía de él junto a ‘El Burro’ Van Rankin, esto llevándolo a cabo en una cena. Misma que tuvo posteriormente a culminar la presentación en el Auditorio Nacional.Entre otras cosas, esta no ha sido la única fotografía, pues también hay una en la de además de ‘El Burro’ Van Rankin y Luis Miguel, aparecen; Alejandro Basteri, y Mollie Gould, corista que vinculan a una relación con Luis Miguel.‘El Burro’ Van Rankin publicó la fotografía junto a Luis Miguel agregando algunas palabras:“Rica cena con mi querido @lmxlm después del concierto en el auditorio nacional! Enorme”…La fotografía de ‘El Burro’ Van Rankin y Luis Miguel fue tan destacada que muchas de las fans hicieron comentarios tales como:"Con esa foto callaste muchas bocas que decían que ya no había amistad entre ustedes"; "Yo creo que a Luis Miguel, haber sacado todo su pasado para la serie, le sirvió para reconciliarse con amigos y relajarse"; "No hay nada más placentero que disfrutar de una rica cena en compañía de grandes amigos".Antes de hacer pública la fotografía, ‘El Burro’ Van Rankin destacó el éxito de la serie y también compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram a lado de Diego Boneta. Cabe destacar que dicha fotografía fue capturada al momento de estar en plenas grabaciones de la serie de Luis Miguel; mismas en las que colabora sin ninguna remuneración.

A post shared by burrovan (@burrovan) on Jan 31, 2018 at 7:10pm PST

