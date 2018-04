Familia de Avicci revela los problemas personales del DJ

La familia de Tim Bergling, el DJ y productor sueco conocido como Avicci, emitió un nuevo comunicado relativo a la súbita muerte del músico que la semana pasada perdió la vida a los 28 años, de acuerdo a CNN.“Nuestro querido Tim era un buscador, una frágil alma artística en búsqueda de respuestas para las preguntas existenciales”, se lee en el comunicado. “Perfeccionista que viajaba y trabajaba mucho a un ritmo que le produjo un estrés extremo. Cuando dejó de hacer giras, quiso encontrar el equilibrio en la vida para ser feliz y poder hacer lo que más amaba —la música”.El comunicado continuaba: “luchaba mucho con pensamientos acerca del sentido, de la vida, de la felicidad. Ya no podía seguir. Quería hallar la paz. Tim no estaba hecho para el aparato comercial en el cual se encontró; era un muchacho sensible que amaba a sus fans pero evitaba los reflectores. Tim, siempre se amaremos y te extrañaremos. La persona que fuiste y tu música mantendrán vivo tu recuerdo”.El viernes Avicci fue localizado muerto en Mascate, Omán. No se ha dado a conocer la causa de su muerte, pero el fin de semana la policía informó no haber indicios de violencia.A pesar de una vida de estadios llenos y fans gritando, Avicci reconoció tener dificultades con la fama y problemas de salud. Hace dos años dejó las presentaciones musicales para tomarse un descanso de las giras.

