¿Murió en un tiroteo en Chihuahua la madre de Luis Miguel?

Sin duda uno de los acontecimientos más importantes y misteriosos que rodean la vida de Luis Miguel es la desaparición de su madre, Marcela Basteri, escribe Daily Mail.Y ahora que se estrena Luis Miguel, la serie, a cargo de Netflix y Telemundo, los espectadores y los fans del Sol siguen preguntándose: ¿Qué pasó con la mamá de Luis Miguel?A raíz de su desaparición, decenas de versiones sobre su paradero han circulado en periódicos y revistas, pero la información que hay sobre ella es muy limitada.La última vez que Marcela Basteri apareció en público fue en 1986, en un concierto de Luis Miguel, donde él le cantó una canción. Después de eso se presume que viajó a España y jamás se supo nada de ella.La realidad es que el paradero de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, sigue siendo un misterio, pero aquí hay 5 mitos que se han dicho sobre ella.Hay que aclarar que ninguno ha sido confirmado y que lo más probable es que nunca sepamos qué fue de ella:De acuerdo con Walter Ríos, un músico que trabajó con el Sol, Luis Miguel le contó que luego de gastar una gran cantidad de dinero para encontrarla, la localizó “en un manicomio de Italia, sin que ella puediera reconocerlo”.Mario Gallego, hermano de Luis Rey, padre de Luis Miguel, declaró en 2004 que Marcela Basteri pudo haber muerto en un tiroteo en Chihuahua, en el que habrían resultado muertas otras 4 personas.De acuerdo con Gallego, Basteri habría asistido a una fiesta en aquel estado organizada por narcotraficantes en colusión con Arturo Durazo.Ana María Reig, amiga de Marcela Basteri,afirmó que Marcela Basteri fue asesinada por órdenes de Luis Rey, el padre de Luis Miguel.Esto lo declaró en un programa de televisión de España llamado Salsa Rosa.De acuerdo con Reig, Luisito Rey le confesó que contrató a unos sicarios para que mataran a Marcela. El padre de Luis Miguel habría dado las instrucciones por teléfono y habría pagado 100 mil dólares por el trabajo, según ella.Reig señaló que todo esto ocurrió en 1992.Grace Renat, una actriz que era amiga de la madre de Luis Miguel aseguró que Marcela Basteri se fue a Italia y allí murió golpeada:“Ella se fue a Italia y también es un hecho que ya no regresó. Yo digo que sí falleció. La mamá de Andrés García Jr. se enteró, me dijeron, que (murió) de golpes, pero no sé por parte de quién”, dijo Grace Renat a un medio llamado LMShow.“(Marcela) me dijo que se iba a pasear, que regresaría y ya no lo hizo. Tiempo después me topé con Luis Rey, pero lo vi tan mal, muy pasado de copas, que mejor preferí alejarme”, agregó la actriz.La última descabellada versión sobre el paradero de la madre de Luis Miguel es que vive en Argentina.Diversos medios internacionales publicaron la foto de una mujer que vive en situación de calle en el barrio de San Telmo, en Argentina.De acuerdo con una periodista mexicana, que subió un video a YouTube desde el canal Made in Buenos Aires, esta mujer es "bastante pulcra y todas las mañanas se levanta, se peina y se arregla". Destacó que nunca quiere revelar su nombre.Sin embargo, otro medio de comunicación llamado Infama buscó a esta mujer, quien aseguró que no es la madre de Luis Miguel y que su verdadero nombre es Rosalía Castro.