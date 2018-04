Habló de su muerte en documental

Ciudad de México— Avicii se sentía preocupado respecto a su salud meses antes de su deceso, como lo mencionó en un documental lanzado en Netflix en octubre del año pasado.El compositor admitió en ‘Avicii: True Stories’ que sentía que moriría pronto si continuaba realizando presentaciones en vivo, como lo reportó Us Magazine.“He sido muy abierto con todos los que trabajo y que me conocen. Todos saben que tengo ansiedad, la cual he intentado tratar. No espero que la gente intente presionarme para hacer más conciertos”, comentó el también fuera productor musical.“Ellos han visto qué tan enfermo me siento al hacerlo, pero me han detenido cuando he querido dejar de hacer presentaciones. Les dije esto: no seré capaz de hacer más conciertos. Dije algo como: me voy a morir. Lo he dicho muchas veces”.Avicii, cuyo verdadero nombre era Tim Bergling, padecía de pancreatitis causada en parte por su exceso con el alcohol; le extirparon el apéndice y la vesícula biliar en 2014.La familia de Bergling agradeció este lunes el apoyo de los fans y los artistas que conocieron al compositor, y a su vez pidieron privacidad para superar la difícil situación.Cuantiosa herenciaEl compositor logró su popularidad gracias al auge de interés del público en las presentaciones de música electrónica en vivo, lo cual disminuyó la compra de discos y álbumes y le dejó a Avicii ingresos considerablemente altos.