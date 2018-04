Netflix se satura tras estreno de la serie Luis Miguel

Ciudad de México– Otro tema acaparó la atención de los mexicanos, además del debate con los candidatos a la presidencia. Este domingo a las 22:00 horas, la plataforma Netflix soltó el primer capítulo de Luis Miguel, la serie.Los fans del cantante, o no, querían ver el trabajo que realizó el actor Diego Boneta al interpretarlo en su etapa juvenil, cuando tenía 17 años y se consolidaba gracias a su disco Soy como quiero ser, del que se desprenden temas como Cuando calienta el Sol o Ahora te puedes marchar.Tal fue el interés por la serie que en algunas zonas se registró una saturación debido al alto número de usuarios de Netflix que veían el primer capítulo. La plataforma no proporcionó cifras específicas.De pronto ¡flash!, salió El Sol. Aunque desde hace meses, Carla González, productora ejecutiva de Luis Miguel, la serie, no había dejado en claro que el cantante apareciera en esta producción que relata su vida, sí hizo un cameo especial.Luis Miguel apareció por unos segundos durante la supuesta presentación del video de Cuando Calienta el Sol en la emblemática discoteca de Acapulco, Baby O, que era y sigue siendo una de sus favoritas. En esta escena también se ve a Alejandro Basteri, hermano del intérprete, así como a Jorge El Burro Van Rankin y Toño Mauri, quienes eran grandes amigos del artista en la década de los 80, que es en la que se sitúa el video.En redes sociales, la gente manifestó su agrado por la presencia del artista. “Ya, adiós debate. Suficiente por hoy. Es hora de ver la esperadísima serie de Luis Miguel en Netflix”, escribió el usuario Alex Ruíz en Twitter.Poco a poco la creatividad fue ocupando un lugar para manifestarse tanto sobre los candidatos, como del cantante.Principalmente en Twitter, a lo largo de la noche Luis Miguel se convirtió en tendencia (TT, Trending Topic) y se hicieron memes, GIFS e infinidad de comentarios.Uno de los memes que más fue retuiteado fue en el que se ve a la candidata Margarita Zavala saliendo del Palacio de Minería, donde se realizó el dabate presidencial y que decía: “Margarita es la primera en salir. Seguro es porque ya le urge ir a ver la serie de Luis Miguel”. A éste se sumó otro protagonizado por el candidato del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, quien durante el debate sacó pancartas para mostrar ciertas cifras. En el meme, ahora se veía la imagen del candidato sosteniendo una pancarta en la que se podía leer: “Ya está disponible el capítulo de Luis Miguel en Netflix”.El analista financiero David Páramo tuiteó: “Las participaciones de AMLO son como concierto de Luis Miguel que canta canciones del siglo pasado y hace popurrí de todas”; fue compartido varias veces.Desde la cuenta @Amantecandente se podía leer: “Y el más odiado después de hoy no fue nadie del #DebateINE sino el papá de Luis Miguel en #LuisMiguelLaSerie.Uno de los momentos que dio mucho de qué hablar se registró justo en el cameo de Luis Miguel. El ingenio hizo de las suyas y se vieron varias imágenes de su aparición que hacían referencias a cintas como Inception, de Christopher Nolan, o a la saga de Volver al futuro, de Robert Zemeckis, gracias a frases como: “Luis Miguel sale en la serie de Luis Miguel viendo a Luis Miguel siendo Luis Miguel” o “¿Y si Luis Miguel realmente viajó al pasado para verse en el antro? #LuisMiguelLaSerie.A éste se añade el GIF en el que se ve a un pelirrojo rechoncho que abre la boca y aplaude por estar asombrado de algo y que venía acompañado de la frase: “Así yo cuando sale el verdadero Luis Miguel en su serie #LuisMiguelLaSerie”.En otro se veía un capítulo de la caricatura de Spiderman cuando ve a su doble. “Luis Miguel salió en su propia serie”. Otro más fue aquel en el que se ve al actor Matt Leblanc en su papel de Joey Tribbiani en Friends, que sonríe emocionado al verse en la pantalla.La serie, producida por el mismo Luis Miguel, nos cuenta cómo fue su relación con su padre, Luis Rey, los roces que tuvo con él y el amor que sintió por la fotógrafa Mariana Yazbek, seis años mayor que él y por quien tuvo varias diferencias con su progenitor.Uno de los GIFS estuvo relacionado con Mariana Yazbek. En éste se veía a una chica con una lupa mientras se leía: “Yo buscando a la verdadera Mariana del video original de Luis Miguel”.Ahora los fans están contando los días para el siguiente capítulo.

