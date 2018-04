Es actor de milagro

Monterrey— Los milagros en su vida han sido una constante. Desde el día que decidió volar rumbo a la Ciudad de México en busca de su sueño de convertirse en actor, a pesar de la negativa de sus padres, hasta sobrevivir con 600 pesos en la bolsa.Así arrancó su carrera el actor Luis Caballero, quien actualmente aparece en la serie ‘Tres Milagros’ en el rol de Ricardo Valdepeña, que se transmite por Azteca Uno.“Uno de los milagros fue haber salido de Monterrey porque dije: aquí ¿qué voy a hacer? Terminé un año de universidad y dije 'estudiar Comunicación no es lo mío, estudié eso porque mis papás no me querían dejar estudiar actuación. Ese fue el primer milagro en mi vida, haber hecho lo que quise sin importar lo que mis papás opinaran”, contó el actor, quien ha trabajado en Miami y Colombia.A su llegada a la Ciudad de México, recordó el actor, sucedió otro gran milagro.“Cuando me vine a México lo hice con 600 pesos porque un tipo allá (Monterrey) me robó todos mis ahorros. Me quise comprar una moto porque mi papá me quitó el coche porque troné el semestre, un cuate me dijo: yo te puedo conseguir una moto, le di todos mis ahorros y me los robó”, recordó.Hizo casting para entrar al Centro de Educación Artística de Televisa y fue seleccionado.Los proyectos de televisión en los que ha participado el regio destacan: ‘Rebelde’, ‘La Hija del Mariachi’ y ‘Santa Diabla’.“Yo salí de Monterrey a los 19 años, allá no hay plataformas, no está Televisa, no está TV Azteca. Durante nueve años estuve fuera de México porque tuve trabajo en Colombia y Miami”, señaló.“Otro milagro en mi vida es haberme quedado en ‘Tres Milagros’ porque es el proyecto que me regresa de nuevo a México”.En la trama le toca interpretar al papá de Milú, una joven rebelde, muy fresa, que interpreta la actriz Marcela Guirado.La trama le ha exigido mucho a Luis en lo actoral, pero también en su capacidad para memorizar pues no llevan apuntador.“Vamos todos de memoria, no me costó trabajo, pero ya no tienes tiempo de irte al cine, preparar de cenar, tomarte una chelita. Se requiere estar estudiando y leyendo los diálogos”.