Herederos de Prince demandan a farmacia y a hospital

Los herederos de Prince demandaron a Walgreens y al hospital de Illinois que atendió al superastro musical cuando sufrió una sobredosis de opioides, alegando que la doctora y varios farmacéuticos no proporcionaron atención razonable a Prince, contribuyendo a su deceso, informó un cable de la agencia Associated Press.En la demanda de homicidio por negligencia interpuesta en el condado Cook, Illinois, se sostiene que una doctora y un farmacéutico del Centro Médico Trinity, ubicado en Moline, Illinois, no atendieron ni investigaron de forma debida la sobredosis que Prince tuvo el 15 de abril de 2016, y que el astro falleció “a consecuencia directa e inmediata de una o dos… divergencias de los estándares en la atención médica”.En la querella se acusa a Walgreen Co. y a los boticarios de dos de sus sucursales en Minnesota por “entregar medicamentos recetados inválidos para algún propósito médico legítimo”.Prince tenía 57 años el 21 de abril de 2016 cuando fue localizado solo e inconsciente en un elevador de su domicilio en Minneapolis. En la autopsia se determinó que murió debido a una sobredosis accidental de fentanilo.Las autoridades señalaron la posibilidad de que Prince no supiera que estaba tomando el peligroso fármaco, el cual estaba puesto en pastillas piratas que lo hacían parecer una versión genérica del sedante hidrocodona. Se desconoce la fuente de dichas pastillas, sin que se haya acusado a nadie por la muerte de Prince.En el Centro Médico Trinity, Prince rehusó que se le realizaran exámenes médicos pero se le preguntó las medicinas que tomaba. En documentos se aprecia que se envió a la farmacia una pastilla que traía, la cual estaba marcada como Vicodin, una marca de hidrocodona, para hacerle pruebas. Un empleado farmacéutico del hospital dijo que parecía ser Vicodin y la devolvió a Prince.En la demanda se alega que el empleado y la médico de emergencias, Nicole Mancha, se mostraron omisos al no diagnosticar y atender la sobredosis y que no brindaron la terapia correspondiente.La demanda contra Walgreens se deriva de las recetas extendidas a Prince, pero escritas a nombre de su guardaespaldas, Kirk Johnson.

