Myrka Dellanos comparte foto inédita junto a Luis Miguel

Ciudad de México– La periodista estadunidense Myrka Dellanos se atrevió a mostrar en sus redes sociales algo que jamás había compartido, ni siquiera en su libro Triunfa y Se Feliz.Luego del estreno de Luis Miguel, La Serie tanto en Telemundo como en Netflix Latinoamérica, la conductora de 52 años compartió en su cuenta de Instagram una foto inédita junto al astro mexicano Luis Miguel."Tan feliz de ver la verdadera historia de la vida de Luis Miguel contada por el mismo. El es una leyenda viviente, con una voz que es un regalo de Dios y un talento inigualable; eso lo sabemos todos", escribió Dellanos en la publicación."Pero, también es un hombre bondadoso, con un gran corazón y mucho amor que dar. Les regalo esta foto que nunca ha sido publicada pero me gusta porque nos vemos felices y bronceados!", comentó también en la imagen que suma más de 39 mil 'Me Gusta'.La chispa entre ambos surgió a comienzos del año 2000, cuando ella lo entrevistó en Madrid, España, para Primer Impacto, por el disco Amarte es Un Placer.Al principio era María Celeste Arrarás quien debía viajar para entrevistar al artista, pero fue él quien pidió a la periodista cubano-americana.El flechazo no se evitó; sin embargo, fue tres años después donde iniciaron su intenso romance que solo duró 2 años."Fue una relación muy bonita, no tuvimos ningún problema que fuese un problema por el cual termináramos, nos dijimos adiós porque nuestras vidas iban por otros lugares, queríamos cosas diferentes, y realmente lo considero un amigo, le deseo lo mejor del mundo, creo que tiene un talento increíble, creo que su nueva producción, la he escuchado, está preciosa, esa voz inigualable, y lo apoyo al 100 %", confesó ella hace varios meses.

A post shared by Myrka Dellanos (@myrkadellanos) on Apr 24, 2018 at 12:07am PDT

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.