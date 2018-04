Concursante de Masterchef GB muere en Maratón de Londres

Un corredor de la Maratón de Londres que participó en el programa televisivo de la BBC “Masterchef: the Professionals”, se desplomó ayer durante la carrera y más tarde murió, de acuerdo con los organizadores del evento, informó CNN.Matt Campbell, de 29 años, se desvaneció cuando había recorrido 36 kilómetros del total de 42 (26.2 millas). A pesar de recibir atención médica de inmediato, Campbell perdió posteriormente la vida en un hospital. Aún no se determina la causa del deceso.La familia de Campbell rindió tributo a un “hijo y hermano inspirador” que era ávido corredor de maratones. Se trataba asimismo de un chef profesional que en 2017 compitió en el concurso de cocina “Masterchefs: the Professionals”.Estaba participando en el Maratón de Londres a fin de recabar dinero para el Fideicomiso Brathay, el cual inspira a personas vulnerables a hacer cambios positivos en sus vidas, y en memoria de su padre, quien murió en 2016. Hace dos semanas Campbell había corrido una maratón en Manchester, Inglaterra.Poco antes de la carrera del domingo, tuiteó una fotografía de sí mismo con el corredor Tom Peters, con las palabras, “¡Hagamos esto!”.La Maratón de Londres celebrada el domingo fue una de las más calurosas de la historia, con temperaturas de hasta 24 grados centígrados.A pesar de las temperaturas, el recorrido fue terminado por una cifra récord de personas, cruzando la meta 40 mil 255 corredores antes de las 7:00 de la noche de este domingo. Aproximadamente 750 de los que iniciaron la competencia no la terminaron.

