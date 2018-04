'Fría y calculadora'

Londres— Meghan Markle, prometida del príncipe Enrique de Inglaterra, ha logrado proyectarse como dulce, natural y compasiva, pero una biografía no autorizada de la actriz estadounidense la presenta como fría, cruel y calculadora, que se desplaza con astucia para alcanzar sus ambiciones.En el libro ‘Meghan: A Hollywood Princess’, Andrew Morton muestra el ‘lado despiadado’ de la actriz, al relatar la ruptura con su exesposo, el productor Trevor Engelson. Ambos se casaron en 2011, cuando ella era una aspirante a actriz que tenía acceso a papeles menores en Hollywood. Desde su boda, alegan las fuentes del biógrafo, la carrera de la angelina de 36 años despuntó.El productor Engelson consiguió en 2011 un pequeño papel para Markle en su drama ‘Remember Me’ y ese mismo año la actriz tuvo un papel protagónico en la serie ‘Suites’ que le garantizó su participación en seis temporadas. Dos años más tarde, con un sueldo estable y un futuro más seguro, Markle dejó a su marido, se mudó oficialmente a Toronto, llevándose de la casa un procesador de alimentos valorado en alrededor de 500 dólares en lo que, sugiere Morton, fue una muestra de ‘su nueva independencia’.“Ella era ahora su propia mujer”, escribe el periodista Morton en fragmentos del libro reseñados por el Daily Mail. Estaba “haciendo nuevos amigos dentro y fuera del rodaje, ya no dependía de las conexiones de su esposo”, añade.De acuerdo con su investigación, Engelson se negaba a conseguirle acceso a papeles significativos, generando un constante conflicto para la pareja.Según el libro, tras el divorcio, la actriz ni siquiera devolvió personalmente el anillo de matrimonio, sino que se lo envió al productor por correo.Ahora Markel, está a semanas de casarse con el príncipe Harry de Inglaterra (33 años) después de un poco más de un año de relación y el anuncio del compromiso el pasado 27 de noviembre.Curiosamente, en la biblioteca de Meghan descansa libro que Morton lanó en 1992 sobre Diana de Gales, quien será su difunta suegra, porque según la investigación del autor, la actriz tenía una gran fijación con Lady Di.Ninaki Priddy, amiga de la actriz, afirmó que ella siempre vivió obsesionada con la familia real. “Ella quería ser la princesa Diana 2.0”, dijo.Su obsesión habría comenzado con la muerte de la princesa en 1997, cuando, a los 16 años, Markle vio por televisión su velatorio y desde entonces se dedicó a ver vídeos de la boda de los príncipes de Gales (1981) junto a una amiga llamada amiga Suzy Ardacani.Según amigos y familiares, Markle estaba “intrigada por Diana, no solo por su estilo, sino por su misión humanitaria, viéndola como un modelo a seguir”.Incluso algunos compañeros de clases recordaron un debate en un curso de filosofía en el que la futura esposa del príncipe Enroque describió como una paradoja la muerte tan cruel de una figura glamorosa, de inmensos valores humanitarios y una madre amorosa, como describió a Lady Diana.Andrew Morton es el autor de ‘Meghan: A Hollywood Princess’Saltó a la fama con la biografía ‘Diana: Su Verdadera Historia’ (1992), en la que expuso con decenas de testimonios el disfuncional matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos de Gales, padres de Enrique de Inglaterra.Morton publicó en 2013 ‘Ladies of Spain: Sofía, Elena, Cristina y Letizia’ libro sobre la actual reina de España quien también era una plebeya divorciada al igual que Markle.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.